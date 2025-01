Apple mění klíčovou pozici. Šéfka systému visionOS se bude věnovat umělé inteligenci

Z nedávné změny v manažerských strukturách společnosti Apple je patrné, že vývoji umělé inteligence chtějí věnovat více pozornosti a úsilí. Manažerka Kim Vorrath přestupuje z vývojářského týmu systému visionOS do vývoje umělé inteligence, stane se zástupkyní hlavního šéfa Johna Giannandrey.

Apple představil vloni v létě svou sadu AI funkcí Apple Intelligence, která minimálně na papíře působí velmi přelomově. Firma však nedokázala ve smysluplném horizontu dotáhnout realizaci všech oznámených novinek, chybí podpora více jazyků a objevuje se i kritika stran bezpečnosti. Apple tak nedokázal dosáhnout na poli umělé inteligence takových úspěchů, jako Microsoft s OpenAI nebo nakonec i Google.

Vorrath was the original product manager for the iPhone’s operating system, and later ran all of project management for iOS and macOS. To help bring the Vision Pro to market, she took over visionOS management in 2019. Now she’ll help Siri and AI.

— Mark Gurman (@markgurman) January 24, 2025