Apple měl se svým elektromobilem velké plány, v Asii hledal dodavatele součástek

Elektromobilita je jedním z velkých témat současného technologického světa, ať se nám to líbí, či nikoli. V posledních měsících a letech se do automobilového byznysu pouští čím dál více firem, do kterých bychom to neřekli – naposledy představil svůj hybrid Huawei a na veletrhu CES v Las Vegas Sony oznámilo založení nové divize věnující se elektromobilitě. Delší dobu se také spekuluje o Xiaomi, které údajně taktéž připravuje vlastní elektromobil.

Spekulace už nějaký ten pátek rovněž krouží okolo kalifornského giganta Apple, který údajně připravuje vlastní elektromobil. Poslední zákulisní informace uváděly, že Apple obchází asijské automobilky a snaží se je přesvědčit ke spolupráci na výrobě svého elektromobilu, bohužel však bezúspěšně.

Dohodu s japonským dodavatelem zhatil koronavirus

Japonský web Nikkei Asia ovšem nyní přišel s informací, že Apple údajně oslovil japonského dodavatele součástek Sanden, jemuž prezentoval schémata týkající se elektromobilu a klimatizace. Námluvy měly probíhat v lednu 2020, tedy před plným vypuknutím pandemie COVID-19. Právě pandemie měla mít na dohodu obou společností velký vliv – v červnu 2020 požádal Sanden o restrukturalizaci svého dluhu, kvůli čemuž údajně utichly i rozhovory japonské firmy s Applem. Jak na tom elektromobil od Applu aktuálně je, není jasné, nicméně stále trvající pandemická situace mu jistě nehraje do karet.