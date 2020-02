Apple má stalkera. Cookovi zkoušel předat květiny i šampaňské, dalším vyhrožoval smrtí

Kalifornský soud vydal dočasný zákaz přibližování proti muži jménem Rakesh Sharma, který stalkoval a obtěžoval CEO Applu a další členy vedení společnosti. Apple původně žádal zákaz přibližování ke všem členům užšího vedení Applu, stejně tak jako chtěl omezit Sharmův přístup k nemovitostem spojeným s Applem. Soud ale vyhověl jen zákazu přibližování ke Cookovi, jeho domu a Apple Park.

Rakesh Sharma podle soudních dokumentů opakovaně obtěžoval Cooka tím, že ho na Twitteru označoval u vyzývavých fotografií. Vše vyvrcholilo, když Sharma překonal zamčenou bránu v Cookově rezidenci v Palo Alto. Šéfovi Applu se pokusil osobně doručit kytici a lahev šampaňského, což se mu ale nepovedlo.

Apple CEO Tim Cook has a stalker who has gotten onto his property TWICE and won't stop contacting him/ other Apple employees, per court filings and a testimony pic.twitter.com/PaQulBpMhu

— Dave Gershgorn (@davegershgorn) February 20, 2020