Apple má seznam zakázaných slov a frází! Je jich přes 100 tisíc a některá vás překvapí

- V iOS se nachází utajený seznam slov a frází, která za vás iPhone automaticky nedoplní
- Většina z nich se vztahuje k urážkám a sexu, některé se ale týkají i politiky a konspiračních teorií
- Celkem je ve všech jazycích zablokováno přes 100 tisíc různých „ošklivých slovíček“
Rychlému a přesnému psaní na chytrých telefonech výrazně pomáhá automatická korekce a doplňování slov. Mezi nejlepší v tomto ohledu patří Apple, který po nějaké době zvládá s až obdivuhodnou přesností. Co možná ale někteří nevědí je skutečnost, že gigant z Cupertina nevybírá slova na doplnění náhodně a dokonce má i poměrně detailní seznam slov a frází, která vám dobrovolně nenabídne. A že těch slov a frází není málo – výzkumný pracovník Derik Kauffman jich objevil rovnou více než 100 tisíc.
Přes 100 tisíc zakázaných slov a frází
Nutno podotknout, že seznam zahrnuje zakázaná slova a fráze všech hlavních jazyků dohromady. Většina z nich je urážlivá, představuje hanlivá označení nebo se týká témat jako sex a drogy. Obsahuje však také politické fráze jako „nelegální imigrant“, „diktátor Trump“, „ospalý Joe“, „covid byl podvod“ a „levicové spiknutí“, stejně jako některé méně kontroverzní fráze jako „Santa neexistuje“ a „iMessage nefunguje“. Kauffman v seznamu objevil také některé nesrovnalosti, kdy je jedna fráze blokována, zatímco její protějšek nikoli, například je blokováno „zlobivá holka“, ale ne „zlobivý kluk“.
Podle agentury Reuters využil Kauffman nástroje Codex od OpenAI a Claude Code od Anthropicu, aby tento pečlivě skrytý seznam v iOS objevil. Na svém webu Kauffman uvádí, že seznam frází byl uložen jako hashovací tabulka, kterou se mu podařilo převést zpět na text. Apple agentuře Reuters sdělil, že její klávesnice je navržena tak, aby se vyhýbala potenciálně nevhodným nebo urážlivým návrhům, ale uživatelé iPhonu mohou i tak psát, co chtějí, nebo návrhy prediktivního textu přepsat.
Pokud by vás zajímaly slova a fráze, která vám nebude doporučovat iPhone v české lokalizaci, máme pro vás špatnou zprávu – seznam zveřejněný Kauffmanem naši mateřštinu neobsahuje. Otázkou je, zda je to z důvodu toho, že Apple nepovažuje češtinu za natolik důležitou, aby v ní něco blokoval, nebo zda Kauffman do českých zakázaných slov a frází v kódu nezabrousil. Na celý seznam se každopádně můžete sami podívat přímo na Kauffmanových stránkách.