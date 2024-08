Apple jako vyhledávač? Určitě ne, zostudilo by to celou firmu, tvrdí expert

Apple by mohl vyvíjet vlastní vyhledávač pro prohlížeč Safari

Má k tomu dostatek dat, jak z internetu díky rešerši ohledně AI, tak od uživatelů

Podle expertů to však neudělá, musel by částečně ohnout své morální standardy

Produkty společnosti Apple dlouhodobě sázely na Google coby výchozí vyhledávací engine. Dohoda mezi oběma firmami, za kterou výrobce iPhonů dostal zaplaceno víc jak 20 miliard dolarů, však byla zrušena soudem a Apple už nemůže nabízet Google jako výchozí vyhledávač; může jej nabízet pouze jako jeden z mnoha. Otevírá se tím možnost pro Apple vytvořit vlastní vyhledávač, jenže…

Apple s Googlem v souboji vyhledávačů

Jenže to není tak úplně snadný úkol. Apple pravděpodobně nečekal, že dojde k zásahu od amerického antimonopolního úřadu, který Applu přikázal přestat nabízet Google jako výchozí vyhledávač v Safari. Google si tuto pozici v Safari bohatě vydržoval, dle soudu tím však postupoval protisoutěžně.

Pro Apple se tím otevřela celkem zajímavá možnost: v Safari musí dát nově zákazníkům na výběr, jaký vyhledávač zvolí jako výchozí. A kromě těch, co nabízí již nyní (Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo, Ecosia) může přijít i se svým vlastním.

Podle informací z roku 2015 údajně Apple nasadil vlastního robota, který pročesává internet a indexuje data. Ta jsou využívána zejména pro Siri, nově se dozvídáme, že i pro Apple Intelligence. Někteří se tak domnívají, že Apple má dostatek dat i kapacity na to, aby představil vlastní vyhledávač, který by mohl konkurovat Googlu, ale i dalším.

Expert: Apple si nebude špinit jméno

Uznávaný analytik Benedict Evans se však domnívá, že se k tomu Apple neodhodlá. Google má podle něj výsadní pozici z hlediska toho, kolik lidí jeho vyhledávací služby využívá. Dle dat SEO.AI Google zpracuje každou sekundu 99 tisíc požadavků, za celý den to činí zhruba 8,5 miliardy příkazů. Zároveň Google pokročile pracuje s nasazováním reklamy dle vlastního systému AdSense.

„Čím více reklam ve vyhledávání Google zobrazuje, tím více ví o tom, které reklamy jsou účinné, a tím vyšší jsou jeho příjmy z jednoho dotazu. […] Vyhledávání je tedy začarovaný kruh. Všichni používají Google, protože má nejlepší výsledky, a ten má nejlepší výsledky, protože ho všichni používají,“ napsal Evans na svůj blog.

Byznys model společnosti Google je poněkud šedivý a závisí na využívání velkého množství uživatelských dat ke zlepšování nabídky a prodeji personalizovaných reklam. A to je právě důvod, proč Apple nejspíš nepůjde do souboje s Googlem. Vyhledávač je totiž především generátor personalizované reklamy – což je přesně to, proti čemu Apple cíleně bojuje. Pokud by se vydal touto cestou, riskoval by poškození značky.