Apple chystá zbrusu nový 15″ MacBook. Co o něm víme?

Apple na nedávné konferenci WWDC představil první počítače s procesorem Apple M2: nový MacBook Air a vylepšený 13″ MacBook Pro. Pochopitelně se jedná o první vlaštovky – další počítače s tímto čipem budou následovat. Informátor Ming-Chi Kuo nyní prozradil detaily o jednom z nich.

Apple podle Kua chystá zbrusu nový 15″ MacBook – ani Air, ani Pro, prostě jen MacBook. Počítač má být nabízen minimálně ve dvou základních variantách: jednu má pohánět čip Apple M2, druhou pak výkonnější a dosud nepředstavený M2 Pro. Zatímco první verze má být dodávána s 35W adaptérem, k silnějšímu modelu Apple přibalí 67W nabíječku. Tyto adaptéry jsou ostatně dodávány i s čerstvě uvedeným MacBookem Air. Výroba nového MacBooku by měla být zahájena v první polovině příštího roku, do prodeje by měl jít někdy v druhém kvartále.

Prediction updates:

1. New 15" MacBook would go to mass production in mid-1H23, and launch date may be 2Q23 or later.

2. New 15" MacBook may offer two CPU options, M2 (with 35W adapter) & M2 Pro (with 67W adapter).

3. I haven't heard of any plans for rumored 12" MacBook yet. https://t.co/zm09nMvG7R

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 15, 2022