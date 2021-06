Apple chtěl na WWDC ukázat MacBook Pro s čipem M1X. Na poslední chvíli si to ale rozmyslel

Dlouho se proslýchalo, že by Apple mohl představit nové MacBooky Pro už na právě probíhající konferenci pro vývojáře WWDC. To se bohužel nepotvrdilo. Podle posledních informací to ale vypadá, že bychom se představení mohli dočkat velmi brzy.

Max Blazer na Twitteru upozornil na zajímavá klíčová slova, které Apple použil u oficiálního videa z Keynote. Konkrétně se jedná o modelová označení „m1x” a „M1X MacBook Pro”.

OK OK OK

Everyone stay calm… but I just spotted these tags on Apple's YouTube livestream of the June 7 keynote!!!

APPLE CONFIRMED THE M1X!!!@jon_prosser you were right after all!!!

This isn't fake, you can get the @TubeBuddy extension for YT and it shows them! pic.twitter.com/C54sBydj7u

— Max Balzer #WWDC21 (@maxbalzer_) June 9, 2021