Majitelé oblíbených iPhonů zuří: Apple jim bezdůvodně zařízne podporu

iPhony jsou proslulé příkladnou softwarovou podporou, kdy Apple přináší aktuální verze operačního systému i pro několik let staré kousky. Čas od času je ale potřeba udělat tlustou čáru a přesunout za ní modely, které už jsou zkrátka příliš staré na to, aby zvládly všechny nové funkce bez větších problémů. Každé takové ukončení podpory se ovšem neobejde bez hlasité reakce majitelů dotčených zařízení, kteří jsou zvyklí, že dostávají pravidelné aktualizace i třeba více než 5 let od koupě.

Nejnovější iOS 16, který Apple představil na vývojářské konferenci WWDC a jehož finální verze se začne mezi uživateli šířit na podzim letošního roku, nedorazí na jedny z nejpopulárnějších iPhonů vůbec, konkrétně modely iPhone 7 a iPhone 7 Plus. Ty byly představeny v září 2016 a v několika případech znamenaly pro Cupertino milník. Jako první iPhone 7 opustil 3,5mm audio jack, vyměnil fyzické domovské tlačítko za variantu s haptickou odezvou a 7 Plus také poprvé přišel se dvěma fotoaparáty na zadní straně.

Rozumný argument, proč se Apple k tomuto kroku odhodlal, by byl, že čipset A10 Fusion není dostatečně výkonný, aby si se všemi novinkami obstojně poradil. Jenže šestá a sedmá generace iPadu, která disponuje stejným čipsetem, aktualizaci na iPadOS 16 dostane. Pravděpodobný důvod tak nejspíš bude čistě obchodní – konec podpory rozšířených iPhonů staršího modelového ročníku by mohl zvýšit prodeje těch nejnovějších.