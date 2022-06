Apple zase kopíruje? Těchto 5 nových funkcí z iOS 16 má Android již roky

Apple se včera vytasil s kopou nových funkcí v iOS 16

Nelze si však nevšimnout, že s některými přišel Android již před několika lety

Tak třeba novinky Apple Mailu až nápadně kopírují to, co už dávno umí Gmail

To, že Apple mnohdy jen dohání konkurenci, ale prezentuje to jako inovace, je už tak nějak běžná praxe (byť nutno uznat, že k již známým funkcím občas přidá něco navíc). Vhodným příkladem jsou widgety, které uživatelé Androidu znají již od roku 2009, avšak Apple je do svého mobilní systému zavedl až předloni. A podobných „novinek“ převzatých z Androidu má hodně i iOS 16.

Přizpůsobení zamykací obrazovky

Hlavní estetická novinka v iOS 16, troufáme si tvrdit. Nově je na kompletně přepracované zamykací obrazovce možné upravit styl písma nebo přidat speciální odstín tapety a tu pak ještě rozdělit na více vrstev, částečně tak třeba přikrýt hodiny. Dále je tu možnost přidat na zamknutou plochu miniaturní widgety.

Jenomže takto propracovanou customizaci zamykací obrazovky představil poprvé Google, a to již v rámci Androidu verze Jelly Bean, která si odbyla premiéru v létě 2012. Pravdou je, že později od funkce ustoupil a v těchto dnech ji částečně nabízí pouze Samsung v nadstavbě One UI. Není však vyloučeno, že se po úspěchu Applu k widgetům na zamykací ploše vrátí i Android.

Snímání pohybu telefonem

Apple trochu překvapivě nabídl majitelům iPhonů v osekané formě to, co dosud uměly pouze chytré hodinky. S iOS 16 budete moci aktivovat, aby vám iPhone počítal nachozené kroky, ušlou vzdálenost, a dokonce i spálené kalorie, a to aniž byste museli vlastnit Apple Watch nebo jinou nositelnou elektroniku. Revoluční, říkáte si? Kdepak, toto umí Google Fit už dávno, stovka dalších aplikací z Obchodu Google Play také a kupříkladu smartphony Huawei či Honor to zvládnou bez jakékoliv aplikace.

Vylepšený Apple Mail

Celkem slušnou porci času během představení macOS 13 Ventura věnoval Apple také e-mailové aplikaci. Tu naučil zrušit právě odeslaný mail, nastavit upozornění na rozepsaný či neodeslaný mail, případně mail skrýt a s upozorněním jej zobrazit po nějakém čase. Nové funkce budou pochopitelně dostupné v nativní poštovní aplikaci napříč všemi systémy: macOS, iOS i iPadOS.

Jaká škoda, že ani toto nemá s revolucí nic společného. Co jsou pro Apple inovace, to je pro jiného dávno známá funkce z Gmailu. Většinu těchto „novinek“ má poštovní služba od Googlu již od svého velkého redesignu v roce 2018. A třeba odesílání e-mailů podle přednastaveného časového harmonogramu zvládá kromě Gmailu i Outlook a další.

Užitečnější Apple Mapy

Výchozí navigační aplikace v ekosystému Apple stojí ve stínu extrémně oblíbených Map Google. Dostat se konkurenci na kobylku se snaží každým rokem, častokrát ale směřuje své nejnovější inovace hlavně na uživatele v Severní Americe. To je bohužel i případ posledních novinek (krásné 3D modely měst, pohled à la Street View a tak dále).

Co ale nejspíš využijí i Evropané, to jsou plánované zastávky mezi startem a cílem. Apple velkolepě slibuje, že na vaší trase bude možné naplánovat až 15 zastávek. Doteď ale nebyla možná ani jedna. Google Mapy jich umí sice „jen“ 9, zato už od roku 2016.

Sdílená rodinná fotoalba

V novém iOS 16 (a tudíž i v aplikaci Fotky pro macOS a iPadOS) Apple umožní sdílet až s pěti blízkými osobami speciální alba, ke kterým budou mít přístup všichni a kromě prohlížení budou moci i přidávat fotky či videa. Zůstali jste v úžasu z toho, že Apple tuto funkci doteď zcela ignoroval? Nejste sami. Co se nicméně jeví jako převratná vychytávka, to je ve skutečnosti věc, kterou uživatelé Google Fotek (třebaže na iPhonu) používají už roky.