Apple čekají změny. John Ternus nastínil budoucnost a překvapil zájmem o čínské čipy

- Prestižní americký časopis Time vyzpovídal nového šéfa Applu Johna Ternuse
- Promluvil například o klíčové kombinaci hardwaru a softwaru
- Překvapil také zájmem o čínské čipy vlivem přetrvávající paměťové krize
Společnost Apple je možná na prahu největších změn ve své historii. Nový šéf John Ternus prošel mnoha pozicemi, kde měl na starosti hardware, včetně té nejvyšší. Právě proto chce stavět především na kvalitním hardwaru, promyšleném designu a propojení jednotlivých technologií. V novém rozhovoru pro magazín Time promluvil o budoucnosti iPhonu, umělé inteligenci i problémech, které Apple možná v blízké době čekají.
Nový šéf, nová vize
John Ternus strávil v Applu polovinu svého života. Do společnosti nastoupil v roce 2001 jako inženýr a postupně se vypracoval mezi nejvýše postavené manažery. Od 1. září 2026 stojí v jejím čele jako nástupce Tima Cooka na pozici generálního ředitele. Na rozdíl od Steva Jobse, který dokázal své vize prodat celému světu, nebo Cooka, jenž vybudoval mimořádně silnou globální firmu, je Ternus především technikem a specialistou na vývoj produktů od A do Z.
Apple’s new CEO, John Ternus, is on the cover of TIME’s 2026 Best Inventions issue. We spoke to him about Duo: Apple’s long-awaited foldable phone. Plus: his company’s approach to geopolitical tensions and supply chains, child safety, and AI https://t.co/OCsHLk0d8k pic.twitter.com/qhY0WWHLXF
— TIME (@TIME) October 15, 2026
Právě návrat k hardwaru a designu má být jedním z hlavních rysů nové éry Applu. Naznačuje to také iPhone Duo, ohebný telefon, na jehož vývoji se Ternus podílel už v raných fázích. Apple se skládacími telefony zabýval řadu let. Už v roce 2011 podal Ternus spolu s dalšími pěti inženýry patentovou přihlášku, která zkoumala možnosti konstrukce ohebných elektronických zařízení. Tehdy bylo potřeba vyřešit mimo jiné baterie, obvody a flexibilní displeje.
„Bylo jasné, že se nakonec dostaneme do bodu, kdy budou OLED displeje flexibilní,“ uvedl Ternus v rozhovoru pro Time. Apple ovšem nechtěl pouze uvést na trh zařízení, které bude možné přeložit napůl. Podle Ternuse měly tehdejší skládací telefony zásadní nedostatky. „Ostatní příklady na trhu působily tak trochu levně a mizerně,“ zhodnotil.
Nepřehlédněte
Co vám trvalo tak dlouho? Zeptali jsme se Applu, proč vyčkával se skládacím iPhonem Duo
Právě snaha odstranit podobné kompromisy měla být důvodem, proč Apple vývoj neuspěchal. To stejné nakonec potvrdil i v našem rozhovoru Tom Marieb, viceprezident pro hardware a pravá ruka Johna Ternuse. „Zkoušeli jsme mnoho různých tvarů, mnoho různých velikostí. […] Chtěli jsme zajistit, aby zkrátka působil jako produkt od Applu,“ popsal.
Až ve chvíli, kdy Apple dospěl k současné podobě, měl podle něj pocit, že konečně našel koncepci telefonu, kterou by chtěl sám používat a který chce nabídnout zákazníkům. I pro Ternuse je to typický přístup: nejde o to být první, ale přijít s řešením, které bude skutečně dobře fungovat.
iPhone a umělá inteligence
Zatímco konkurenti investují obrovské částky do vývoje stále schopnějších modelů umělé inteligence, Apple se dostal pod tlak. Jeho plány kolem personalizované Siri provázela zpoždění a nová verze asistenta využívá také technologii Gemini od Googlu. To vyvolává otázky, zda společnost neztrácí náskok v oblasti, která může zásadně změnit způsob používání technologií.
Ternus však věří, že samotná zařízení zůstanou důležitá i v době pokročilé AI. „Lidé chtějí fyzické věci,“ vysvětluje. Chtějí podle něj mluvit s ostatními, prohlížet si fotografie svých blízkých a pořizovat vlastní snímky. „Nevidím tedy scénář, ve kterém by naše zařízení najednou zmizela a my už iPhone nepotřebovali.“
Apple se proto nechce nutně předhánět v tom, kdo vytvoří nejvýkonnějšího chatbota. Chce umělou inteligenci propojit s hardwarem, operačním systémem a službami tak, aby zákazník získal co nejpohodlnější zkušenost. „Ve skutečnosti není naším cílem vyrábět každou jednotlivou součást produktu. Vyrábíme ty věci, u kterých můžeme přinést skutečnou odlišnost,“ říká Ternus. Podle něj tedy není problém využívat technologie jiných firem, pokud Apple dokáže přidanou hodnotu vytvořit jejich integrací do vlastního ekosystému.
Nedostatek čipů komplikuje všechno
Ternus musí vedle vývoje nových produktů řešit také rostoucí náklady a problémy v dodavatelských řetězcích. Jednou z největších komplikací je nedostatek paměťových čipů, který může prodražovat výrobu a narušovat její plánování. Apple podle Time zvažoval testování paměťových čipů čínského výrobce. Tento krok vyvolal kritiku některých amerických senátorů kvůli možným bezpečnostním rizikům.
Ternus situaci nepodceňuje. „Omezení v oblasti pamětí jsou naprosto krizová. […] Naše základní přesvědčení je, že všechny možnosti musí zůstat na stole,“ uvedl. Vedle dodávek komponent musí Apple řešit také bezpečnost uživatelů, najmě dětí, při používání technologií. Ternus v rozhovoru připomněl, že sám využíval funkci Čas u obrazovky ke sledování toho, jak jeho děti používají zařízení Applu. Původní řešení podle něj bylo „dobré, ale ne skvělé“. Nové nástroje mají rodičům usnadnit kontrolu přístupu k aplikacím.
Nepřehlédněte
Co říkají první recenze na iPhone Duo? Počítejte s řadou kompromisů i skvělých vychytávek
Ternus přebírá Apple v době, kdy se technologický průmysl rychle mění a umělá inteligence může přepsat pravidla hry. Jeho odpovědí zatím není snaha konkurovat všem na všech frontách, ale soustředit se na produkty, jejichž hardware, software a služby budou fungovat jako jeden celek. Což je doslova to, co Apple vždy zdobilo.
Ohebný iPhone Duo může být prvním výrazným testem tohoto přístupu. Skutečnou zkouškou však bude, zda Apple dokáže své tradiční přednosti propojit s AI a nabídnout zákazníkům něco, co konkurence snadno nenapodobí. Ternus svou filozofii na konci rozhovoru shrnul slovy: „Nemůžete dělat všechno. Snažíme se proto soustředit na věci, na kterých záleží nejvíc, a pak do nich vložit veškeré naše úsilí.“