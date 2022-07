Aplikace Tečka se vrací! A zase lidem motá hlavu

S opět sílící epidemií nemoci Covid-19 se znovu dostává ke slovu aplikace Tečka

Ta má sloužit jako průkaz bezinfekčnosti pro vstup do země

Lidé, kteří v létě chtějí vycestovat, však mají obavu o platnost svých certifikátů

Aplikace Tečka vyvíjená přímo Ministerstvem zdravotnictví České republiky (MZČR) sloužila v dobách těžké fáze covidové epidemie k prokazování bezinfekčnosti při vstupu do restauračních zařízeních, ale třeba i při cestování do jiných zemí. Jedná se totiž o celoevropský digitální certifikát. Právě ohledně cestování však mají uživatelé Tečky v těchto dnech zamotanou hlavu, jak informoval server Seznam Zprávy.

Tečka děsí občany

Po zobrazení svých certifikátů o bezinfekčnosti (ať už jde o očkování, prodělanou nemoc, nebo negativní test) si můžete rovněž prohlédnout, dokdy platí. Nikoliv však v Česku, kde aplikace uvádí pouze platnost od, nikoliv do, ale hlavně v dalších evropských státech, kam se třeba chystáte na dovolenou.

A tak se můžete z aplikace snadno dozvědět, že vaše očkování platí například pro vstup do Rakouska do prosince 2022 a do Polska nebo třeba Španělska do října 2022. Na posilující dávku tedy času dost, řeknete si. Jenže co když plánujete letní výlet do Srbska? V takovém případě aplikace Tečka ukazuje konec platnosti vašeho očkování k 2. srpnu 2022, což je prakticky za týden, přitom ve skutečnosti není důvod k obavám.

Nutno poznamenat, že tohle může notnou část cestujících zbytečně vyděsit. Mnohem podivnější ale je, že přímo ministerstvo na svých webových stránkách tvrdí, že Srbsko od 3. května 2022 zrušilo jakákoliv ochranná opatření pro vstup do země. Ten je tak nyní bez omezení (stránka mimochodem prošla aktualizací teprve nedávno, 20. července). Důležitou informací ke covidu je snad jen ta, že se dále doporučuje nosit roušky v uzavřených prostorách.

Sledujte raději web ministerstva

Běžný občan si tedy položí otázku, k čemu mu vlastně je informace o vypršení covidového certifikátu, když Srbsko se povinné bezinfekčnosti pro vstup do země zbavilo před téměř třemi měsíci. Situaci okomentoval mluvčí MZČR Ondřej Jakob: „Vyhodnocuje se to podle kritérií, která zveřejňují jednotlivé zahraniční státy samy. Certifikát a jeho náležitosti zůstávají platné, i když jej aplikace zobrazuje rozdílně od informací, které poskytuje vláda dané země,“ potvrdil pro Seznam Zprávy.

Dle jeho slov tedy není úplně nejlepší v těchto dnech na aplikaci Tečka spoléhat. Co můžeme doporučit jednoznačně i my, je sledovat oficiální stránky ministerstva zdravotnictví, zvlášť pak jejich Rozcestník pro ty, kteří se chystají překročit hranice. Tam najdete mnohem více států než v Tečce, prakticky celý svět, a tento průběžně aktualizovaný web vám jednoduše sdělí, jaká situace panuje ve vaší cílové destinaci.

Kdy se vrátí Covid-19?

V březnu 2022 uplynuly již dva roky od prvního nakaženého občana v Česku. Zároveň tehdy začala pandemie na území naší země oslabovat, přičemž na Velikonoce bylo prakticky „po všem“. Nyní ale začíná křivka denních přírůstů nakažených, respektive pozitivně testovaných, stoupat. Lidi to nutí přemýšlet nad tím, kdy se Covid-19 vrátí – a s ním i neoblíbená aplikace Tečka.

O žádném vracení však dle expertů nelze hovořit. Covid tu s námi zůstal, byť nakažlivost již není tak vysoká, a to kvůli 65% proočkovanosti. Druhým dechem však nutno podotknout, že v létě se méně testuje, což obecně vede k domněnkám, že „v létě covid nehrozí“. Není to pravda, jak ukázaly statistiky z minulého a předminulého týdne. V té době testy odhalily každý pracovní den nižší jednotky tisíců pozitivních na Covid-19.

Obecně se mluví o tom, že pokud bude pandemie dál sílit, dočkáme se na podzim dílčích opatření – kupříkladu návratu povinné ochrany úst ve vnitřních prostorech.