Anthropic varuje před vlastním vstupem na burzu: datacentrům hrozí dražší plyn, horko i naštvaní sousedé

- Část výpočetních center, na něž Anthropic spoléhá, běží na plynových elektrárnách přímo na místě
- Dražší palivo, nedostatek turbín a odpor místních mohou stavby zdržet nebo zastavit
- Oteplování firmě podle prospektu zvýší účty za elektřinu a vodu na chlazení
Anthropic v pondělí u amerického úřadu SEC veřejně podal prospekt k IPO, tedy ke vstupu na burzu. Akcie chce uvést na Nasdaqu pod značkou ANT a mezi riziky pro investory figuruje i zemní plyn.
Plynové elektrárny přímo u zařízení
V prospektu stojí, že v některých regionech, kde má Anthropic smluvně zajištěný výpočetní výkon, spoléhají datacentra na vyhrazené plynové elektrárny přímo na místě. Firmu to vystavuje cenovému riziku paliva. Provozovatelé datacenter si o plyn a kapacitu plynovodů konkurují stále ostřeji a podle Anthropicu tak může cena paliva v dotčených oblastech vyrůst.
Bez jistých dodávek paliva a potrubí k jeho dopravě se podle firmy plánované stavby zpozdí, případně se od nich upustí. Jenže turbín je nedostatek, a tak podle The Verge někteří vývojáři montují plynové motory rovnou u zařízení, aby nemuseli dlouho čekat na připojení k síti. Jiní sahají po jednodušších turbínách, které jsou méně účinné a víc znečišťují.
Plyn pálí, oteplování účtuje
Prospekt zároveň počítá s tím, že fyzické dopady změny klimatu budou provozní náklady časem zvyšovat. Vyšší průměrné teploty totiž znamenají větší spotřebu energie i vody na chlazení zařízení, na kterých Anthropic závisí. Plyn, na němž část z nich jede, přitom patří k fosilním palivům, jejichž spalování oteplování pohání.
Prospekt SpaceX se podle Bloombergu o klimatu vůbec nezmiňoval a rizikový faktor o nedostatku vody firma doplnila až dodatečně. K tématu se vrací i nedávná texaská studie, kterou zmiňuje The Verge: poptávka datacenter po elektřině by mohla během pěti let smazat desetiletí zlepšování kvality ovzduší.
Sousedé a regulátoři
Odpor místních proti datacentrům je podle prospektu čím dál organizovanější a napříč jurisdikcemi koordinovanější. Obyvatelé menších i větších amerických měst už zablokovali desítky navrhovaných staveb po celých USA. Anthropic zmiňuje, že New York pozastavil státní povolování nových velkých zařízení a Texas může velké odběratele elektřiny v krizi omezit nebo odpojit.
Texas a New York jsou přitom místa, kde firma loni oznámila plán za 50 miliard dolarů na další datacentra, byť výkon zatím pronajímá od největších cloudových firem.
Anthropic se navíc veřejně zavázal, že u vlastních datacenter spotřebitelům uhradí zdražení elektřiny, které způsobí, a prospekt na tento závazek odkazuje. Regulátoři mu však mohou uložit podmínky nebo poplatky, pokud budou jeho snahy o získání elektřiny vnímat jako zátěž pro ostatní odběratele a síť.