Android má tuhle funkci od roku 2018, Apple ji brzy přidá také. Využije ji každý majitel iPhonu

Poslední beta iOS 18.2 naznačuje příchod funkce, kterou doposud mohli majitelé iPhonu závidět konkurenčnímu Androidu

Nový framework zřejmě umožní zobrazení času zbývajícího k plnému dobití baterie

Momentálně je funkce na systémové úrovni vypnutá, uživatelé si na ni budou muset ještě chvíli počkat

S aktualizací iOS 18 Apple přinesl do systému několik vylepšení a zdá se, že další užitečné novinky jsou na cestě. Již v září jsme například informovali, že jedním ze zásadních vylepšení je víceúrovňové nastavení limitu nabíjení. Poslední beta verze iOS 18.2 nyní přináší další novinku související s baterií, a to indikaci času zbývajícího do plného nabití.

Zatím jen náznaky v kódu

Ve zdrojovém kódu systému iOS 18.2 byl dle zjištění redakce 9to5Mac odhalen nový framework zvaný „BatteryIntelligence“. Ten by měl umožnit kalkulaci a zobrazení odhadovaného času zbývajícího do plného nabití baterie. Údajně by měli mít uživatelé možnost nastavit si notifikaci, která oznámí, za jak dlouho se telefon nabije na konkrétní procentuální hodnotu.

V praxi ale zatím bohužel není možné novou funkci vyzkoušet, od výrobce je zakázaná a s největší pravděpodobností je stále ve fázi vývoje. Lze však očekávat, že k povolení by mohlo dojít v některé z následujících aktualizací. Podrobnější informace o termínu vydání ani konkrétní podobě implementace nicméně nejsou momentálně k dispozici.

Novinka? Jak pro koho

Nutno poznamenat, že podobnou funkci již Apple nabízí například u svých MacBooků, na telefonech si ji pak mohou uživatelé konkurenční platformy užívat již od vydání Androidu 9 v roce 2018. Majitelé iPhonu se na tuto užitečnou funkci mohou stále jen těšit. Jistě však půjde o skvělý doplněk k již zavedeným novinkám souvisejícím s ochranou baterie a optimalizací nabíjení.

Finální verze iOS 18.2 by měla být na veřejnost vypuštěna v průběhu prosince a z již známých novinek přinese například Genmoji či Image Playground pro tvorbu AI obrázků.