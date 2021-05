Android 12 se otevře alternativním obchodům s aplikacemi. Skončí nutnost ručních aktualizací

Operační systém Android sice máme všichni spjati s Obchodem Play, nicméně někteří výrobci se rozhodli vytvořit alternativní variantu pro jeden z největších obchodů s aplikacemi na světě. Někteří k tomuto kroku byli donuceni (například Huawei a Honor), jiní se pro nasazení alternativy rozhodli dobrovolně (jako Amazon či Samsung). Google se na rozdíl od Applu, který se alternativám v iOS brání zuby nehty, rozhodl v nové verzi Androidu s číslem 12 vyjít vstříc.

Novinkou je otevření systému pro obchody třetích stran do té míry, že pro aktualizaci již není nutný uživatelský zásah. Jinými slovy jim Google povolil automatickou aktualizaci. Tím umožní obchodům jako Epic Games Store fungovat podobně jako Obchod Play. To ale od uživatele vyžaduje udělit obchodu plná práva pro přístup do systému, přičemž obchod musí mít cílové API úrovně 29. O žádné velké překážky se ale nejedná.

Pro Android to znamená další krok v jeho otevřenosti a větší variabilitě. Uživatelé se mohou svobodně rozhodnout, jaký obchod je jim milejší, a velké společnosti budou mít méně překážek, pokud nebudou chtít být součástí celého ekosystému od Googlu.