Množství malware na macOS je nepřijatelné, tvrdí viceprezident Applu

Produkty společnosti Apple obecně platí za bezpečné. Jak se ale říká, není všechno zlato, co se třpytí. V rámci probíhajícího soudního sporu Applu s firmou Epic vypovídal také Craig Federighi, viceprezident Applu pro softwarové inženýrství. Ten si v rámci svého stání příliš nebral servítky ohledně bezpečnosti systému macOS. Množství malware, které se na jablečném operačním systému nachází, je dle Federighiho „nepřijatelné“.

Soudkyně Yvonne Gonzalez Rogers položila Federighimu otázku, proč systém macOS může mít vícero obchodů s aplikacemi, zatímco iOS tuto možnost nemá. „iOS nastavilo mnohem vyšší laťku, co se týče ochrany uživatelů, macOS této úrovně nedosahuje. Dnes se nachází na macOS tolik malware, že je situace pro nás nepřijatelná,“ odvětil Federighi na otázku soudkyně. Zároveň neopomněl zmínit situaci na Androidu, který má přístup k více zdrojům, odkud můžete stahovat aplikace.

„V komunitě odborníků na bezpečnost je všeobecně známo, že Android má s malware rozsáhlé problémy. Systému iOS se podařilo jim úspěšně vyhnout,“ dodal Federighi. Pro lepší demonstraci svého postoje použil viceprezident Applu analogii s automobilem. Podle něj je Mac jako auto, které může sjet ze silnice, neboť jeho používání vyžaduje určitou míru osobní odpovědnosti. Naproti tomu iOS je produkt také pro děti, u kterého chcete mít jistotu, že je bezpečný. Oba systémy podle Federighio nelze porovnávat.

Na macOS Apple soustavně bojuje proti malware. Od května minulého roku údajně vzniklo pro macOS 130 druhů malware, přičemž jeden z nich nakazil na 300 000 počítačů. Na otázku, zda je Mac bezpečná platforma, odpověděl, že v rámci počítačů je „nejbezpečnější“. Posledním dotazem soudu bylo, zda by možnost nahrávání aplikací z jiného zdroje narušilo bezpečnost celé platformy. Na to Federighi kategoricky prohlásil, že by se bezpečnost změnila „dramaticky“.