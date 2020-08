Vyhodili je dveřmi, oni přišli oknem: Huawei má alternativu pro Obchod Play

Huawei a Honor jsou již delší dobu v poměrně svízelné situaci – kvůli obchodní válce mezi Spojenými státy a Čínou nemají přístup ke službám Googlu, což je v mobilním světě velmi citelná rána. Z toho vystupuje především nedostatek aplikací, na který v minulosti doplatili i takoví giganti jako Microsoft, Nokia či Blackberry.

Huawei se ale tak snadno nevzdává, a proto jednička na mobilním trhu začala využívat služeb aplikace Petal Search – Apps (česky Hledání aplikací a další). Skrze ni (funguje jako widget) můžete najít tu správnou aplikaci, pakliže není k dispozici v AppGallery. Podobným způsobem jako v případě Obchodu Play tak rychle stáhnete chybějící aplikaci, přičemž Petal Search – Apps také poskytuje jejich aktualizace.

Petal Search – Apps doplňuje trojici způsobů, jak do telefonů značky Huawei a Honor dostat populární aplikace. Kromě Petal Search lze využít také obchodu AppGallery nebo aplikace Phone Clone, která zkopíruje veškerý obsah starého telefonu do nového. Petal Search je jistě vítanou posilou pro Huawei v těžkých dobách, nicméně uživatelé by měli být obezřetní – takto stažené aplikace mohou být bezpečnostní hrozbou, obzvláště v případě bankovních aplikací.