Americký Samsung láká na dnešní akci. Příspěvek na Twitter byl opět odeslán z iPhonu

Samsung na sociálních sítích všemi silami poutá pozornost k dnešnímu představení nových vlajkových lodí řady Galaxy S21. V případě jednoho Tweetu americké pobočky se mu to ale povedlo trochu jinak, než zamýšlel. Pozorné oko si totiž nemohlo nevšimnout, že pod anketou o tom, na co se u novinek sledující těší nejvíce, svítila poznámka „Twitter for iPhone“.

Přestože Tweet již výrobce smazal, stihl zaznamenat několik desítek komentářů, většinu pochopitelně narážejících právě na původ příspěvku. Samsung se s nechtěným výskytem iPhonu ve svých propagačních aktivitách nesetkává poprvé, v minulosti kvůli jeho používání dokonce žaloval svoji ambasadorku. V roce 2018 se Samsungu povedlo odeslat tweet z iPhonu na promování modelu Galaxy Note 9.

Poznámka o tom, z jakého zařízení byl Tweet odeslán, pak zradila i řadu dalších výrobců. Jedním z nich byl například Huawei, a to při svém novoročním přání z roku 2018 nebo v případě své ambasadorky Gal Gadot. Mezi tvůrci obsahu pro sociální sítě bývá iPhone zkrátka často oblíbenější a podobných chyb je velmi snadné se dopustit.

Přesto to zejména v kontextu chystaných vlajkových lodí, které mají být dle výrobce tím nejlepším na trhu, působí úsměvně. Možná už jen dotyčného zaměstnance marketingové agentury omrzel téměř rok starý model Galaxy S20 a jablečný přístroj se chystal odložit hned, jak bude moct sáhnout po zbrusu nové S21. K jeho smůle ale nelze vyloučit, že na stránky výrobce už žádný Tweet neodešle, ani když přehodnotí svojí volbu smartphonu kýženým směrem.