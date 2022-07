Amazon omylem prozradil, kolik bude stát Nothing Phone (1)

Už za pár dní bude představen Nothing Phone (1) – první smartphone značky Nothing, kterou před rokem a půl vybudoval spoluzakladatel OnePlus Carl Pei. Díky množství oficiálních upoutávek a úniků máme o chystaném mobilu poměrně ucelenou představu. Nyní si můžeme do skládačky přidat další důležité dílky.

O hardwarové výbavě se zatím pouze spekuluje, ovšem zdá se, že tyto spekulace nejsou daleko od pravdy, minimálně v oblasti čipsetu. Benchmarky už dříve prozradily, že Nothing Phone (1) bude pohánět Qualcomm Snapdragon 778G+, což nyní potvrzuje i sám výrobce. Carl Pei serveru Inputmag prozradil, že za touto volbou stálo několik aspektů. Snapdragon 778+ má zejména dostatečný výkon, ale přitom je energeticky úspornější než současné vlajkové čipsety. A kromě toho je levnější, což se pozitivně projeví na prodejní ceně.

Pei tak v podstatě navazuje na svůj konec ve OnePlus – po letech vyrábění telefonů s vlajkovými čipsety vznikl pod jeho vedením méně výkonný OnePlus Nord nabízející většinu funkcí, které měli fanoušci značky rádi, přitom se prodával za poloviční cenu. A to bude s největší pravděpodobností i případ Nothing Phone (1).

Chystaná novinka se již objevila na německém Amazonu, a to včetně evropských cen. Varianta s 8 GB RAM a 128GB úložištěm má údajně stát 470 eur (asi 11 700 korun s DPH), model s 12 GB RAM a 256GB interní pamětí má přijít na 550 eur (asi 13 600 korun s DPH).

Zajímavé je, že podle Amazonu budou v obou případech součástí balení i bezdrátová sluchátka Nothing Ear (1) z loňského roku. Je možné, že je Nothing chystá přidávat jako dárek v předprodejích. Telefon sice bude představen už 12. července, avšak na zahájení prodejů si pravděpodobně počkáme – Amazon uvádí 26. říjen. Je však možné, že cena i zmíněné datum jsou pouze provizorní a skutečnost bude odlišná.