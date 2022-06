Známe parametry Nothing Phone (1). Na špičku to rozhodně stačit nebude

Už jen dva týdny nás dělí od plnohodnotné premiéry Nothing Phone (1). Ten je v posledních týdnech velice často skloňován, jelikož ho Nothing usilovně propaguje – před nedávnem jsme se například dočkali kompletního odhalení designu včetně ukázky průhledných zad s důmyslným osvětlením. Pohled na záda také odhalil, že chystaná novinka se zřejmě nebude chtít měřit s těmi nejlepšími – má například pouze dvě čočky fotoaparátu, což pravděpodobně znamená, že bude postrádat teleobjektiv. A ústupky se najdou i na dalších místech.

Nothing Phone (1) v minulém týdnu zaznamenala databáze benchmarku GeekBench a odhalila, jaký motor jej bude pohánět. Namísto vlajkového čipsetu do něj výrobce nasadí starší čipset vyšší střední třídy, konkrétně Snapdragon 778G+. To je trochu škoda, neboť Qualcomm před nedávnem představil výkonnějšího nástupce Snapdragon 7 Gen 1. Je však nutné poznamenat, že i starší čipset má stále dostatek síly – benchmark AnTuTu mu například přisuzuje skóre okolo 550 tisíc bodů.

Prvotina Nothing na poli smartphonů by se dále měla chlubit 120Hz OLED displejem, 8 GB RAM a 128GB úložištěm. Milým překvapením bude podpora bezdrátového nabíjení včetně reverzního, které u nevlajkových modelů vídáme málokdy. Akumulátor má mít kapacitu 4 500 či 5 000 mAh, kabelem jej má být možné dobíjet až 45 watty. Obzvlášť zvědaví jsme na výsledky duálního fotoaparátu, u něhož má být minimálně jeden snímač opticky stabilizovaný.

Nothing Phone (1)

Snapdragon 778G+

8GB/128GB (more variants too)

Android 12

45W fast charging (4,500/5,000mAh)

Possible 120Hz OLED panel (or better)

Dual rear camera with OIS

NFC

wireless charging

reverse wireless charging

multiple LEDs

corner punch-hole#NothingPhone1 — Mukul Sharma (@stufflistings) June 23, 2022

Taktéž nás bude zajímat softwarová podpora – Nothing Phone (1) dorazí na trh s Androidem 12 a my doufáme, že dostane příslib alespoň tří velkých systémových aktualizací. To vše se ale oficiálně dozvíme až 12. července, kdy proběhne slavnostní představení. Snad to výrobce vzhledem k několika ústupkům ve výbavě nepřežene s cenou. Na internetu se spekuluje o částkách mezi 31–36 tisíci indickými rupiemi (podle paměti), což je v přepočtu asi 11–13 tisíc korun s DPH.