Amazon chystá další videoherní adaptaci, tentokrát půjde o Tomb Raider

Černovlasá hrdinka se po třech filmech dočká seriálového zpracování

Scénáristka Phoebe Waller-Bridge pracovala například na poslední bondovce

Videoherních adaptací bude v následujících letech přibývat

S filmovými a seriálovými adaptacemi videoher se v poslední době roztrhl pytel. Aktuálně na sebe strhává pozornost především The Last of Us z produkce HBO (ČSFD: 89 %), které vyvolalo nadšení jak u diváků, tak u kritiků. Špatně nedopadlo ani anime Cyberpunk: Edgerunners (ČSFD: 84 %) od Netflixu. Pozadu ale nechce zůstat ani Amazon, kterému k aktuálně rozpracovanému seriálovému God of War přibyla další světoznámá značka – anglická archeoložka Lara Croft.

Seriálovou adaptaci videoherní série Tomb Raider by měla mít na svědomí Phoebe Waller-Bridge, která se jako scenáristka podílela například na poslední bondovce Není čas zemřít (ČSFD: 75 %). Seriál ale není to jediné s upocenou prsatou brunetkou v hlavní roli, na čem údajně Amazon pracuje. Podle všeho se s ní chystá natočit také nové filmy a rozšířit její už tak bohatou sbírku filmových zpracování.

Filmy ze série Tomb Raider patří mezi jedny z prvních videoherních adaptací, které se dostaly k širokému publiku. Dvojice filmů ze začátku milénia s Angelinou Jolie v hlavní roli však nesklidily příliš pozitivní ohlasy (ČSFD: 54, respektive 50 %) a ani pokus o restart s Aliciou Vikander z roku 2018 (ČSFD: 65 %) se netrefil každému do vkusu.

Tomb Raider (2018) CZ HD trailer

Watch this video on YouTube

V následujících letech se příval filmových a seriálových zpracování videoher nezastaví. Netflix má aktuálně rozpracovaný seriál ze světa Horizon Zero Dawn, Peacock zpracovává méně známou sérii Twisted Metal a Sony se chystá na stříbrné plátno převést závodní hry Gran Turismo – režisér Neill Blomkamp už dokončil natáčení a nyní sedí ve střižně. Zda nás konečně čeká zlatý věk videoherních adaptací, nebo to dopadne „jako vždycky“, se teprve ukáže.