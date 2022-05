Akvizice dekády? Apple se prý zajímá o nákup herní společnosti Electronic Arts

Americký technologický moloch Apple se prý zajímá o nákup společnosti Electronic Arts (EA), která oznámila, že uvažuje o svém prodeji větší firmě. O tom, jak dohady dopadnou či jestli jsou již u konce, zatím bohužel moc informací nemáme. V každém případě by se ale mohlo jednat o jednu z největších akvizicí v oblasti videoher poslední doby.

EA je ve spojitosti se svým potenciálním prodejem v kontaktu hned s několika technologickými giganty, informoval byznysový server Puck. Jedním z nich by měl být kalifornský Apple, který již v minulosti prokázal zájem o odvětví videoher, například spuštěním své předplacené služby Apple Arcade.

Kromě toho firma z Cupertina v minulosti vydávala jisté signály, že by se ráda vrhla i do světa AAA herních titulů. Zde je ale konkurence jasná – Sony, Microsoft a Nintendo. Naproti tomu Apple vyloženě herní hardware nemá, nanejvýš tak výkonné iPhony a iPady. Na druhou stranu, vstup do filmového průmyslu se Applu vydařil na výbornou.

K dalším údajným uchazečům o nákup studia EA se má řadit Disney, Amazon a dokonce i americká mediální velryba NBCUniversal. Výsledek jednání však v tuto chvíli nemáme k dispozici.

Electronic Arts je obří produkční, vydavatelská a vývojářská herní společnost působící v Redwood City v Kalifornii. Proslavila se množstvím videoherních sérií, které sama vyvíjí (FIFA, NHL či Need for Speed), ale i vydává (The Sims, Battlefield či Crysis). V poslední době je však terčem kritiky kvůli časté náklonnosti k mikrotransakcím ve svých hrách.