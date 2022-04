Aerolinky testují Starlink od SpaceX. Dočkáme se na palubě letadel rychlého internetu?

Internetové připojení na palubách letadel často chybí, nebo je pomalé

CEO Delta Air Lines současné možnosti připojení dlouhodobě kritizuje

Starlink by měl nabídnout mnohem rychlejší připojení než současná řešení

Internetové spojení v letadlech tak úplně neodpovídá nárokům dnešní doby. Spousta letadel operujících na kratších linkách připojení dokonce vůbec nenabízí. Na delších linkách je šance o něco větší, ale připojení je mnohdy pomalé, a ještě samostatně zpoplatněné.

Tato neslavná situace by se ale mohla v dohledné době změnit. Alespoň tomu nasvědčují probíhající experimenty se satelitním připojením Starlink, za nímž stojí SpaceX. O zájmu aerolinek o toto řešení se spekulovalo od loňského roku, nyní však testy potvrdil i CEO Delta Airlines, jedné z největších a nejstarších aerolinek v USA.

Nová podoba terminálu Starlink

Projekt Starlink asi netřeba představovat. Budovaná konstelace tisíců satelitů, určených k pokrytí celé Země internetovým připojením, je už asi všeobecně známá. V poslední době se technologii dostalo pozornosti v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, kde právě Starlink zajišťuje internetové připojení pro obyvatele regionů nejvíce zasažených boji.

Dosud však Starlink fungoval jen jako stacionární připojení. Parabola je příliš velká a nepraktická pro umístění na pohybující se stroje, byť právě v souvislosti s Ukrajinou Elon Musk na Twitteru slíbil softwarový update, který nouzově umožní i toto uplatnění. Zároveň však již od minulého roku probíhají práce na nové podobě terminálu, který by měl být schopen fungovat i ve velmi náročných podmínkách. To odhalilo už loni v srpnu podání u FCC (Federální komise pro komunikace), kde si SpaceX registrovala vylepšenou anténu schopnou odolat náročným podmínkám, ve kterých operují letadla, lodě a jiné dopravní prostředky. O několik měsíců později pak FCC udělila SpaceX povolení k půlročním testům v oblasti letectví.

Updating software to reduce peak power consumption, so Starlink can be powered from car cigarette lighter. Mobile roaming enabled, so phased array antenna can maintain signal while on moving vehicle. — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2022

V hlavní roli Delta

Jak se nyní ukazuje, šlo zřejmě o testy Delty. CEO aerolinky Ed Bastian v nedávném rozhovoru řekl, že jeho společnost provedla „průzkumné testy“ Starlinku. Bližší informace ale uvést odmítl. Bastian je nicméně znám kritikou stavu internetového připojení v letadlech. V minulosti se opakovaně nechal slyšet, že internetové připojení v letadlech by mělo být zdarma dostupné i rychlé a kritizoval stav současných technologií. Během koronavirové pandemie pak Delta na několika letech začala nabízet připojení k internetu skutečně bezplatně, z většiny je však nabízeno za poplatek kolem pěti dolarů.

Obdobný pohled na internet v letadle má viceprezident SpaceX Jonathan Hofeller. Podle něj se očekávání zákazníků vyvíjí rychleji než technologie. To by teoreticky mohl vyřešit právě přechod na Starlink. Dle březnového vyjádření Hofellera by totiž Starlink měl být schopen nabídnout každému jednomu pasažérovi dostatečnou rychlost, aby mohl přehrávat streamované video. Vzhledem k tomu, že například v Boeingu 737 Max 8 může být v závislosti na konfiguraci interiéru zhruba 200 lidí, bavíme se o značném objemu dat přenášených najednou. Pro představu: Netflix doporučuje pro Full HD stream připojení o rychlosti 5Mb/s.

Poskytovatelé se o zákazníky poperou

Jak již vyplynulo, Delta je velmi skoupá na informace, takže zatím nevíme, jak testy dopadly. Probíhající experimenty odmítá komentovat i FAA (Federální letecká správa), která by musela finální produkt pro použití v civilních letounech schválit.

Jsme tak odkázáni na tvrzení lidí ze SpaceX, podle nichž Delta není jediná společnost, která o Starlink projevila zájem. Jednají prý s několika aerolinkami, byť žádná další jmenována nebyla. Za tímto tajnůstkářstvím budou zřejmě především obchodní aspekty. Satelitní internet totiž poskytují aerolinkám některé společnosti již nyní. Jde například o Intelsat a Viasat, celkem by takto mělo být připojeno už několik tisíc letadel. Kvalita dosud nabízených služeb však není zjevně taková, jakou slibuje Starlink. Ostatně služby Viasatu používá na 300 letadlech právě aerolinek Delta, jejíž CEO je kritizoval. Lze tak očekávat, že se o zákazníky v podobě aerolinek brzy strhne ostrý konkurenční boj.

O určité nespokojenosti aerolinek se ostatně pro The Wall Street Journal zmínil i viceprezident Intelsatu, dle nějž aerolinky chtějí řešení, které umožní vysokorychlostní připojení bez nutnosti vybavovat letadla drahými a těžkými anténami. Explicitně zmínil i zájem nabízet pasažérům možnost přehrávat streamování videa, což právě zástupci SpaceX aerolinkám slibují.

Jenže i pokud bude SpaceX schopna dostát svým tvrzením a Starlink připojení odpovídajících parametrů nabídnout, nemá ještě vyhráno. Odborníci upozorňují, že aerolinky zpravidla mají na internetové připojení sjednané dlouhodobé kontrakty, které budou muset ve většině případů doběhnout.

Stávající poskytovatelé si přitom rostoucí požadavky zákazníků uvědomují a Viasat tak například pracuje na vypuštění tří satelitů, které by měly zlepšit parametry jejich připojení. Může se tak stát, že se rozdíl mezi stávajícími technologiemi a Starlinkem sníží.

Starlink ještě nemá vyhráno

Samostatnou stránkou jsou pak technické a legislativní otázky. Jak již bylo řečeno, implementaci Starlinku do letadel musí především nejprve schválit FAA, a to u každého typu zvlášť. Elon Musk proto už loni na Twitteru oznámil, že soustředit se jeho lidé hodlají zejména na rodiny Boeing 737 a Airbus A320, neboť to jsou nejrozšířenější stroje a poskytují tak největší potenciál pro využití typového schválení.

Schedule driver there is regulatory approval. Has to be certified for each aircraft type. Focusing on 737 & A320, as those serve most number of people, with development testing on Gulfstream. — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021

Teprve po dokončení úředního kolečka bude možné začít uvažovat o instalaci do letadel, což ale také nebude jen tak. V závislosti na náročnosti zástavby do letadla se bude zřejmě čekat na pravidelné prohlídky a upgrady letadel i instalace se bude řešit během nich. Dle analytiků je tak nepravděpodobné, že by Starlink dokázal rychle ovládnout velkou část trhu – i kdyby měl obchodní úspěch, samotná implementace bude trvat zřejmě několik let.

Urychlení nasazení Starlinku v letadlech by však mohlo nastat díky nově pořizovaným strojům, tedy pokud se SpaceX povede svou technologii v dohledné době schválit u FAA a získat pro ni zákazníky. Podle analytické společnosti Euroconsult do konce desetiletí stoupne počet provozovaných letadel s internetovým připojením téměř na dvojnásobek a létat jich tak bude přes 20 tisíc.

Pokud tedy patříte k lidem, jimž na palubě letadla chybí kvalitní internetové připojení, můžete být mírně optimističtí. Situace se v následujících letech pravděpodobně zlepší. Jestli díky Starlinku, to ukáže až čas.