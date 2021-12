200 megapixelů v telefonu? U Samsungu se dočkáme až v roce 2023

Samsung letos v září odhalil svůj první 200megapixelový fotosnímač ISOCELL HP1, na jeho nasazení si ale budeme muset počkat déle, než bychom očekávali. Příští vlajkový model Galaxy S22 Ultra totiž dostane „pouze“ 108megapixelový snímač, což ale nemusí být nutně na škodu.

Podle informátora Ice Universe Samsung svůj 108Mpx fotosenzor průběžně optimalizuje a výsledky z něj jsou rok od roku lepší. To ostatně dokazují i jeho první fotozkušenosti se smartphonem Galaxy S22 Ultra, podle nichž telefon v oblasti fotografie podává dechberoucí výsledky. Korejský gigant si podle Ice Universe zvolí podobnou cestu i u svého 200Mpx snímače – poprvé by jej měl nasadit až v roce 2023 u Galaxy S23 Ultra a poté by jej měl několik let optimalizovat.

Samsung has optimized the 108MP sensor for three years, and the result is better year by year, which is better than replacing the sensor frequently. It is said that the S23 Ultra will adopt 200MP sensor from next year, and then it will be optimized for several years.

— Ice universe (@UniverseIce) December 25, 2021