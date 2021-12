Galaxy S22 Ultra nabídne dechberoucí fotoaparát. Rozlišení hlavního snímače zůstane stejné

Jedním z nejvybavenějších smartphonů příštího roku se stane Samsung Galaxy S22 Ultra, byť Samsung u něj možná nakonec sáhne po názvu Galaxy S22 Note. Ať bude jeho jméno jakékoliv, můžeme se těšit na obrovský výkon, skvělý displej s podporou stylusu S Pen a v neposlední řadě na silnou sestavu fotoaparátů.

Galaxy S22 Ultra: nejlepší fotomobil příštího roku?

Galaxy S22 Ultra dostane do výbavy podobnou konfiguraci kamer jako jeho letošní předchůdce, ovšem výsledky z ní by měly být o mnoho lepší. Alespoň to tvrdí uznávaný informátor IceUniverse, který měl tu čest spatřit srovnávací fotografie z obou modelů.

Seeing the photo sample of S22 Ultra camera, I was so excited that I couldn't sleep.😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 — Ice universe (@UniverseIce) December 17, 2021

Přestože na papíře bude Galaxy S22 Ultra lehce oslaben, jeho schopnosti mají být doslova šokující; zejména hlavní 108Mpx kamera má poskytovat ohromné množství detailů, a to zejména díky novému fotosenzoru HM3 a zásahům umělé inteligence, která zároveň vyladí barvu i jas.

The details are amazing, I have never seen a 108MP camera with so many details — Ice universe (@UniverseIce) December 19, 2021

Korejský server ITMaterial navíc našel v kódu systému speciální mód Detail Enhancer, který má sloužit k fotografování makro snímků hlavní kamerou. Je docela možné, že tato funkce přistane v rámci softwarového updatu i na starších modelech se 108Mpx fotoaparátem.

My most incredible thing is that the S22 Ultra's 3X and 10X telephoto sensor specifications are weakened, but the actual photo improvement makes me shocked, it is better than S21ULTRA. — Ice universe (@UniverseIce) December 17, 2021

IceUniverse také prozradil, že všechny tři modely řady Galaxy S22 budou mít skleněná záda, což je vítaná změna; u minulé generace je dostal pouze vrcholový model S21 Ultra.

There is a definite answer about the rear cover material of Galaxy S22 series:

S22, S22 +, S22 ultra are all made of glass! — Ice universe (@UniverseIce) December 20, 2021