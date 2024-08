Zrušený microLED pro Watch Ultra přijde Apple draho, LG bude chtít kompenzaci

Apple podle spekulací začátkem roku opustil myšlenku osazení Apple Watch Ultra microLED panely

Jihokorejská společnost LG, která měla panely dodávat, nicméně není příliš spokojená

Gigant z Cupertina nejspíše bude muset LG nějakým způsobem vykompenzovat

Ohledně technologického giganta Applu tradičně koluje řada různých více či méně přesných spekulací, které se nejčastěji týkají chystaných produktů. Mezi ně patří také příští generace chytrých hodinek Apple Watch Ultra. Ty měly podle prvotních informací dostat relativně nový typ displeje microLED, se kterým firma z Cupertina už nějakou dobu experimentuje. Začátkem roku nicméně přišla zpráva, že Apple zařadil zpátečku a příští generace vybavených chytrých hodinek se bude muset spokojit se stávající technologií OLED.

Apple se nejspíše plácne přes kapsu

Důvod byl poměrně prozaický – výrobní náklady na jeden microLED panel jsou až čtyřnásobné oproti zavedenému OLED, což by se chtě nechtě výrazně promítlo do finální ceny hodinek, které by tak mohly být mnohem dražší, než kolik by byli zákazníci ochotni akceptovat. Není tedy divu, že se Apple podle všeho rozhodl své plány přehodnotit. Jak se ale zdá, nebude to zcela bez následků. Rozhovory s jihokorejskou společností LG, která měla Applu displeje pro Apple Watch Ultra dodávat, evidentně byly v poměrně pokročilé fázi, byť Apple žádnou objednávku podle všeho neudělal.

To nicméně LG podle jihokorejského webu The Elec nezastavilo od toho, aby po Applu požadovala náležitou kompenzaci. „Zjistili jsme, že společnost LG Display požádala společnost Apple o kompenzaci za pozastavení projektu vývoje microLED displejů pro hodinky Apple Watch v první polovině letošního roku. Částka, kterou společnost LG Display investovala do procesu výroby microLED, přesahuje desítky miliard wonů (až 35 milionů korun) s ohledem na náklady obětované příležitosti,“ uvádí server The Elec.

Ačkoli se zdá, že neexistuje žádná právní odpovědnost, informace naznačují, že Apple nejspíše bude jako formu kompenzace platit více za displeje typu OLED od LG, které používá pro iPhony a iPady. Je totiž v nejlepším zájmu Applu, aby jeho dodavatelé byli co možná nejvíce spokojení, neboť zrovna v případě displejů není na trhu mnoho firem, které by byly schopny dodat požadované množství displejů v odpovídající kvalitě.