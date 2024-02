MicroLED v ohrožení? Apple Watch Ultra nový displej hned tak nedostanou

Použití microLED panelu v Apple Watch Ultra je nejspíše v ohrožení

Podle některých spekulací měl nový typ displeje dorazit do hodinek už v roce 2025

Nejnovější informace naznačují, že se nejspíše nedočkáme ani v roce 2026

Chytré hodinky Apple Watch patří mezi nejpopulárnější nositelnou elektroniku na světě, přičemž ty nejvybavenější s přídomkem Ultra na tom nejsou jinak. V jejich případě ovšem musí Apple bojovat s tvrdou konkurencí v podobě Garminu, který gigantovi z Cupertina nedá nic zadarmo. V příštím roce se měl Apple vytasit s trumfem v podobě nového displeje microLED, jenž by ještě více odlišil model Ultra nejen od ostatních modelů v rámci portfolia, ale také od svých konkurentů. Nyní to vypadá, že je tento plán v ohrožení.

MicroLED je pro Apple Watch Ultra prozatím v nedohlednu

Nové spekulace z Koreje naznačují, že společnost možná nebude mít dostatečně brzy nastavený dodavatelský řetězec, aby mohla zařízení uvést na trh do roku 2026. Tchajwanská výzkumná společnost TrendForce v průběhu loňského roku předpovídala uvedení zařízení na trh v roce 2026. To je později než několik dalších zdrojů, které se soustředily na rok 2025. Podle serveru The Elec však problémy související s vysokými výrobními náklady a výtěžností výroby zůstávají největšími překážkami masové výroby hodinek Apple Watch Ultra s technologií microLED a mohly by dokonce oddálit uvedení na trh, takže i rok 2026 není vůbec jistý.

Apple údajně pracuje na vlastní technologii displejů microLED už téměř deset let. Nová technologie displeje nabízí lepší jas, reprodukci barev, dynamický rozsah, pozorovací úhly a účinnost, takže obraz vypadá, jako by byl přímo na skle displeje.

Současné hodinky Apple Watch Ultra mají displej o velikosti 1,93 palce, přičemž se očekává, že nadcházející model s technologií microLED bude mít 2,12palcovou obrazovku. Problém Applu spočívá v tom, že náklady na výrobu obrazovky s tak vysokou hustotou pixelů jsou u zařízení stále považovány za neúnosné.

Spekulace naznačují, že 2,12palcová obrazovka stojí až 150 dolarů (cca 3 500 korun bez daně), což je čtyřnásobek nákladů na výrobu stávajícího OLED panelu (38 dolarů, zhruba 900 korun bez daně). Pro srovnání, ceny produktů s panely v hodnotě 150 dolarů se obvykle v koncovém prodeji pohybují kolem 1 500 dolarů (cca 35 tisíc korun bez daně).

Apple údajně plánuje v dlouhodobém horizontu nahradit všechny své stávající LCD, OLED a mini-LED panely microLED, přičemž tato technologie má být rozšířena z hodinek Apple Watch na iPhone, iPad, Mac a náhlavní soupravu Vision Pro. Projekt je součástí plánu Applu snížit závislost na Samsungu jako dodavateli a zároveň získat výhody z vlastní konstrukce displejů. Pokud se však společnosti nepodaří stabilizovat dodavatelský řetězec, může být plošné nasazení microLED problematické.