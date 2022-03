Známe termín představení Androidu 13. Google I/O přinese spoustu novinek

Vývojářská konference Google I/O se letos odehraje mezi 11. a 12. květnem. Prozradil to sám šéf společnosti Sundar Pichai s odkazem na webovou stránku, na které běží odpočet do zahájení akce.

We'll be back live from Shoreline Amphitheatre for this year's #GoogleIO! Join us online May 11-12 https://t.co/KgNKbaLeym pic.twitter.com/NUodJb7UCi

— Sundar Pichai (@sundarpichai) March 16, 2022