Známe seznam her pro PlayStation Plus. Tyto pecky si na konzoli od Sony budete chtít zahrát

Koncem března představila japonská společnost Sony dlouho očekávanou odpověď na službu Game Pass od Microsoftu. Ta nese jednotný název PlayStation Plus a ve třech různých úrovních předplatného nabízí celou řadu výhod, které kombinují dříve dostupná předplatná PlayStation Plus a PlayStation Now, přičemž přidává také něco navíc.

Doposud jsme ale nevěděli, jaké tituly budou pro hráče k dispozici ve verzích Plus Extra a Plus Premium. Nyní se Sony konečně s hrami pochlubilo a nutno říci, že se jedná skutečně o pořádnou nálož. Pro předplatitele PlayStation Plus Extra a Premium je připraveno následující, přičemž nechybí například Ghost of Tsushima, poslední Spider-Man, série Uncharted (The Nathan Drake Collection, The Lost Legacy a čtvrtý díl Thief’s End) či Red Dead Redemption 2:

Pro předplatitele PlayStation Plus Premium/Deluxe je přichystáno také několik retro klasik, přičemž u některých Sony sáhlo k drobným vylepšením, které zahrnuje například lepší framerate či vyšší rozlišení. Namátkou se jedná o tituly jako Syphon Filter, Ape Escape, Bioshock Remastered nebo Borderlands: The Handsome Collection.

V rámci předplatného Plus Premium dostanou hráči možnost streamovat do herní konzole také celou řadu originálních her z PlayStationu 3. Konkrétně se jedná kupříkladu o Ico, sérii Infamous (první i druhý díl a Festival of Blood), sérii Ratchet and Clank (Quest for Booty, A Crack in Time, Into the Nexus), Devil May Cry HD Collection či F. E. A. R.

V neposlední řadě mohou předplatitelé Plus Premium/Deluxe využít až dvouhodinové zkušební verze prémiových AAA titulů, jako je Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077 nebo Tiny Tina’s Wonderland.

Pokud máte o hraní těchto titulů skrze předplatné PlayStation Plus zájem, připravte si 365 Kč měsíčně (resp. 2 600 Kč ročně) v případě PS Plus Extra, nebo 445 Kč měsíčně (resp. 3 120 Kč ročně) v případě PS Plus Premium. Oficiálního spuštění nového typu předplatného se v Evropě dočkáme už 26. června letošního roku.