Přepracované PlayStation Plus má české ceny! Nejvyšší tarif vyjde na 3 120 Kč

Sony již před časem oznámilo příchod nového předplatného PlayStation Plus pro své herní konzole. Přepracovaná služba nabízí hned tři tarify a má být odpovědí na konkurenční Xbox Game Pass. Nyní konečně známe také finální podobu českých cen. Tuzemské fanoušky potěší, že výchozí stupeň si svou cenu zachová. Předplatné v nové generaci bude dostupné již od 22. června.

Základní forma předplatného, nesoucí přízvisko Essential, vyjde na 1 560 Kč ročně (650 Kč čtvrtletně / 235 Kč měsíčně) a nabízí totéž, co dosavadní PlayStation Plus. To znamená přístup k online multiplayeru, možnost ukládat postup ve hrách do cloudu, exkluzivní slevy v obchodě PlayStation Store a také měsíční příděl dvou her na PS4 a jedné na PS5. Je možné, že s širším zastoupením nejnovější konzole se program rozšíří i na druhou hru pro PS5.

Úplně nový tarif jménem PlayStation Plus Extra pohlcuje všechny benefity toho základního a navíc přidává i speciální katalog s přístupem až k 400 videoherním titulům z 4. i 5. generace herních mašin. Prostřední předplatné stojí 2 600 Kč ročně (1 040 Kč čtvrtletně / 365 Kč měsíčně).

Poslední a zároveň nejvyšší stupeň nese označení Premium a nabídkou výhod je pochopitelně nejbohatší. Ale samozřejmě i nejdražší – na rok si připravte částku 3 120 Kč (1 300 Kč čtvrtletně / 445 Kč měsíčně). Kromě všech předchozích odměn získáte i přístup k 340 starším titulům z PS3, PS2 a také legendám z PS1 a PSP pro streamované hraní. Nedočkavcům udělá radost i přednostní přístup k časově omezeným demoverzím pro lepší rozhodování před nákupem hry.