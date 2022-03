Odpověď Sony na Game Pass. Vylepšená verze PlayStation Plus přijde v červnu

Společnost Sony po četných spekulacích oficiálně potvrdila přepracované herní předplatné PlayStation Plus, které by mělo být odpovědí na konkurenční Game Pass od Microsoftu. Novinka pohltí dvě stávající předplatitelské služby – PlayStation Plus a PlayStation Now. Služba bude rozdělena do tří stupňů, které shodně nabídnou například přístup k hraní přes internet, zatímco vyšší úrovně přidají i přístup ke katalogu vybraných her ke stažení či streamování.

PlayStation Plus Essential

Základní stupeň nese označení Essential a zájemci za něj zaplatí 9 eur měsíčně. Obsahově jde v podstatě o totožnou nabídku jako v případě současného PlayStation Plus – hráči získají přístup k hraní přes internet, dvě hry zdarma ke stažení měsíčně, slevy a cloudové uložiště pro ukládání her.

PlayStation Plus Extra

Za druhý stupeň s přídomkem Extra si bude Sony účtovat 14 eur a kromě všech benefitů z nižšího stupně nabídne katalog až se 400 hrami pro PS4 a PS5.

PlayStation Plus Premium/Deluxe

Třetí stupeň se jmenuje Premium a hráči si jej mohou předplatit za 17 eur měsíčně. Zahrnuje veškeré výhody z předešlých dvou a přidává k nim ještě přístup k dalším 340 titulům včetně vybraných her z PS3, které bude možné hrát prostřednictvím streamování.

Součástí rozsáhlého katalogu budou i tituly z původního PlayStationu, dále z PlayStationu 2 a přenosné konzole PlayStation Portable. Prémiové předplatné rovněž nabídne časově omezené demoverze, které hráčům usnadní rozhodování při nákupu nových her.

Streamované hraní však v současné době není dostupné v řadě regionů včetně Česka a Slovenska. Pro tyto země tak platí speciální předplatné s názvem Deluxe, které bude fungovat jako ekvivalent stupně Premium, ovšem za nižší cenu, kterou zatím japonská společnost neupřesnila. Slibuje nicméně, že v budoucnu podporu streamování rozšíří do dalších regionů.

Katalog nabídne hity, ale bez novinek

V katalogu nebudou chybět největší pecky včetně Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 či Returnal. Nabídka se bude po vzoru Game Passu postupně obměňovat, přičemž zástupci Sony ujišťují, že blízce spolupracují s mnoha vývojáři i vydavateli třetích stran, což jim umožní nabídnout pestrý inventář těch nejkvalitnějších her.

Očekávané exkluzivní tituly jako God of War: Ragnarok se však do předplatného v den vydání nepodívají. V tomto ohledu bude mít Game Pass i nadále konkurenční výhodu.

Evropa v pořadí

Spuštění nové služby bude rozděleno na několik etap. Jako první se už letos v červnu dočkají některé trhy v Asii. Následovat bude Severní Amerika, Evropa a poté zbytek světa.