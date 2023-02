Známe paměťové varianty chystaných skládaček od Samsungu. Polepší si?

Na internet unikly paměťové varianty chystaných ohebných telefonů od Samsungu

Oproti současným modelům se nezmění

Nejnovější vlajkové modely společnosti Samsung už od začátku tohoto měsíce známe, a proto se pozornost technologického světa zcela logicky upírá na ohebné telefony z korejského poloostrova. Ty by měly mít premiéru už v létě na akci Unpacked, jak je poslední roky dobrým zvykem. Na všechny podrobnosti nicméně nebudeme muset čekat až do léta, neboť celá řada leakerů již pilně pracuje na tom, aby veřejnosti přinesla co nejvíce informací v předstihu. To se nyní podařilo známému serveru SamMobile.

Ten odhalil paměťové varianty chystaných modelů Galaxy Z Fold 5 a Galaxy Z Flip 5. Větší varianta se údajně bude moci pyšnit 256/512 GB verzí, případně bude pro náročné uživatele připravena i 1TB porce paměti. Ohebné véčko naproti tomu nabídne 128/256/512 GB interní paměti s tím, že nejmenší varianta bude disponovat pouze UFS 3.1, nikoli UFS 4.0, jako ty vyšší.

Je poměrně nepřekvapivé, že se Samsung chystá nabídnout totožné paměťové varianty. Podle celé řady informací nebude změn v příští generaci ohebných telefonů ze Soulu zase tolik, nicméně dočkat bychom se měli přepracovaného kloubu u Foldu 5 a také rozměrnějšího vnějšího displeje u Flipu 5.