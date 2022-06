Změna plánu? Sluchátka AirPods Pro 2 dostanou design, který už známe

Americký Apple je poslední dobou skoupý na změny designu svých produktů a týkat se to asi bude i nových sluchátek AirPods Pro 2. Podle nejnovějších informací to totiž vypadá, že vyhlížený přepracovaný vzhled bez nožičky letos nedorazí, jak informuje server MacRumors. Spíš se zdá, že nové AirPods Pro 2 bude vůbec těžké od první generace rozeznat.

Už v loňském říjnu přinesl zmíněný web ve spolupráci s designérem Ianem Zelbem vlastní návrh jmenovaného produktu. Překvapilo, že samotná sluchátka vypadala takřka totožně s první generací. Změna měla proběhnout snad jen u nabíjecího pouzdra, které dostalo reproduktor, aby jej bylo možné prozvonit a zjednodušit tak hledání. Sluchátka samotná pak měla ještě disponovat senzorem pro kontakt s kůží, díky kterému zase lépe poznají, kdy je máte přímo v uších a kdy jen leží na stole.

Jenomže pak se rozjela smršť všemožných úniků, které lákaly na design ve stylu sluchátek Galaxy Buds od Samsungu, která tvoří jen jakýsi oblázek bez jakékoliv nožičky. Tyto spekulace živily i takové hvězdy jako Mark Gurman z Bloombergu nebo analytik Ming-Chi Kuo. Ti předpovídali, že Apple bude chtít vyrobit AirPods Pro 2 ještě menší a s oblejší hlavičkou. Designéři si to však přebrali po svém a začalo se mluvit o „AirPods bez nožičky“.

Podle toho, co uvádí MacRumors, ale Apple o tomto novém designu ani neuvažoval. V Cupertinu údajně jen přemýšleli nad menšími rozměry. To by ale nakonec ohrožovalo výrobu a kvalitu finálního produktu. Shoda je každopádně na tom, že by AirPods Pro 2 měly dorazit ještě tento rok na podzim a nabídnout třeba podporu bezztrátového kodeku ALAC.