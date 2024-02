Že je Teletext po smrti? Omyl! Česká televize jej oživila a přesunula na internet

Česká televize představila novou verzi aplikace Teletext

Ta dostala nový grafický kabátek a také moderní funkce využívající internet

Zároveň rozšířila aplikaci iVysílání na televize Philips a Hisense

Mezi dříve narozenými patrně není nikdo, kdo by neznal Teletext. Tato informační dálnice přinášela řadu zajímavostí do všech domácností mnohem dříve, než se masivně rozšířil internet. Někteří i v dnešní době na něj nedají dopustit, byť jejich řady se postupně ztenčují. Leckdo by si tak mohl myslet, že Teletext je ve fázi „klinické smrti“ a jen čeká na odpojení od přístrojů. To by byla ovšem mylná představa – Česká televize spustila novou verzi hybridní aplikace Teletext, která změnila design, dostala nové funkce a hlavně konečně využívá možností internetu.

Teletext znovu ožívá

V moderním designu obohacuje obsah Teletextu o nové funkce, běžně využívané na internetu. Novinkou je například zvětšení písma pomocí žlutého tlačítka nebo možnost ukládat stránky do oblíbených a vytvořit si vlastní blok těch nejžádanějších. „Teletext byl první aplikací technologie HbbTV v České republice, kterou Česká televize vysílá už od května 2012,“ vysvětluje produktový manažer televizních platforem Jan Zeman a dodává: „Díky této technologii i Teletext získává nové uživatele. V současné době využívá tuto formu prezentace teletextových dat cca 50 až 60 tisíc unikátních uživatelů. Počet zobrazených stránek činil jen za prosinec loňského roku 3 milióny 886 tisíc. To jsou klíčové důvody, proč Česká televize přikročila k inovaci klasického informačního zdroje i v moderní technologii HbbTV.“

Česká televize pokračuje i v postupném rozšiřování dostupnosti své klíčové digitální služby, a to iVysílání. Nedávno zprovoznila další dvě verze televizní aplikace, konkrétně pro televizory Philips se systémem Titan OS a také pro televizní platformu Vidaa od společnosti Hisense. Momentálně je aplikace dostupná na všech modelech Hisense od roku 2022 a zároveň probíhají testy pro případný upgrade na modely 2020 a 2021.

„Televizní verze iVysílání je tak dnes již dostupná na sedmi platformách. Kromě masivně využívané verze HbbTV (červené tlačítko) se jedná o Smart TV verze pro systémy Android TV (mj. televizory Sony, Philips, TCL, JVC a řada dalších), Samsung Tizen, LG WebOS a Apple TV. Nově i pro platformy Hisense a Philips,“ uzavírá Jan Zeman. Jen přes červené tlačítko využívá služeb dospělé verze iVysílání cca 700 tisíc unikátních uživatelů měsíčně (prosinec 2023). Přibližně 130 tisíc unikáních měsíčních uživatelů přistupuje k obsahu iVysílání přes „dětskou“ aplikaci HbbTV iVysílání:D.