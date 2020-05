Zástupce Huawei: my se uzdravíme, na sankce doplatí hlavně USA

Na konci minulého týdne došlo k prodloužení sankcí dopadajících na společnost Huawei, nově s čínským gigantem nesmí obchodovat žádná firma, která využívá k výrobě mobilních čipů americké technologie.

TSMC, Intel, Qualcomm a další dávají od Huawei ruce pryč

Situace pro Huawei tak začíná být kritická. Dosud byla čínská firma schopná vyrábět telefony bez služeb Google, které se stále dobře prodávaly na čínském trhu, avšak nyní se od Huawei odvrátily společnosti TSMC, Intel, Qualcomm, Broadcom, či ARM Holdings. Bez jejich pomoci dnes prakticky nelze smartphone vyrobit. Huawei se tak musí spoléhat výhradně na čínského výrobce čipů SMIC, do kterého čínská vláda investuje obrovské peníze, aby dohnal technologickou ztrátu za konkurencí; to však bude zřejmě několik let trvat.

Společnost Huawei ještě na poslední chvíli objednala u TSMC čipy v celkové hodnotě 700 milionů dolarů (asi 17,4 miliard korun), ovšem otázkou je, zda je vůbec všechny dostane. V nových pravidlech amerického ministerstva obchodu totiž stojí, že Huawei může získat pouze dříve objednané čipy, které budou expedovány do 120 dní od účinnosti zákona. Huawei tak zřejmě ještě může počítat s moderními 5nm čipsety pro příští vlajkové smartphony řady Huawei Mate 40.

My se uzdravíme, na sankce doplatí hlavně USA, tvrdí zástupce Huawei

Současná situace paradoxně nemůže těšit ani americké společnosti, které ztratily obrovského partnera. Podle Nikkei Asian Review byla společnost Huawei druhým největším zákazníkem TSMC a zajistila se o 15 – 20 procent jejich příjmů. TSMC si tak bude muset hledat jiné zákazníky s nečínským původem, ovšem patrně o ně mít nouzi nebude; s pomocí americké vlády dokonce buduje novou továrnu v Arizoně.

Americko-čínská obchodní válka tak směřuje k jasnému vyústění – Huawei se kompletně stáhne z amerického trhu a začne v Číně pracovat na své absolutní samostatnosti. Dá se předpokládat, že podobně se zachovají i ostatní čínské firmy, neboť pod vládou Donalda Trumpa rozhodně nebudou mít na růžích ustláno. Podle bezpečnostního manažera Huawei v USA Andyho Purdyho tak nakonec tento souboj prohraje Amerika – absence čínských firem se negativně projeví v mnoha průmyslových odvětvích a spousta amerických občanů přijde o práci. Huawei se ale prý zvládne adaptovat a přežije.