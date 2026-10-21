Zapomeňte na Jasona a Luciu, přichází zlobři! Nová hra se Shrekem si dělá legraci z GTA 6

- Studio Aspyr chystá vylepšenou verzi hopsačky Shrek 2, která původně vyšla v roce 2004
- Oznamovací trailer povedeným způsobem paroduje některé prvky z marketingové kampaně GTA 6
- Shrek 2 Remastered vychází už 10. listopadu pro Nintendo Switch a Switch 2, Xbox Series X, PS5 a PC
Po nedávném úniku se hráči dočkali oficiálního představení hry Shrek 2 Remastered – vylepšenou verzi akční hopsačky z roku 2004 na motivy stejnojmenného animáku o dobráckém zlobrovi z bažiny. Tvůrci ze studia Aspyr oznámení doprovodili prvním trailerem, který se okatě inspiruje marketingovou kampaní jiné „neméně“ očekáváné hry – Grand Theft Auto 6. Shrek si z ní vypůjčuje nejen vizuální podobu písma, ale také ikonický vzhled obalů (tzv. cover art, pozn. red.), které gangsterskou sérii doprovázejí již od vydání GTA 3 a které jsou stylizované do podoby komiksových dlaždic.
Jason a Lucia, či Shrek a Fiona?
Za vývojem remasteru stojí vývojářské studio Aspyr, které se na oprašovaní starších her a portování na nové platformy věnuje dlouhodobě. Vylepšený Shrek se s notnou dávkou nadsázky pokusí zaútočit na GTA 6 už 10. listopadu, tedy devět dnů před vydáním očekávané hry od Rockstaru. S ní se oblíbený zlobr pochopitelně měřit nemůže, povedený trailer mu však může pomoci oslavit větší množství potenciálních zájemců. Shrek 2 Remastered navíc na rozdíl od GTA 6 dorazí na všechny myslitelné platformy, tedy Nintendo Switch a Switch 2, Xbox Series X, PS5 a PC. Zamrzí možná je absence verze pro mobilní telefony.
Původní hru z roku 2004 vyvinulo studio Luxoflux a vydala společnost Activision. Jedná se o akční dobrodružnou plošinovku, která kopíruje události stejnojmenného animáku od DreamWorks a která patří k dnes již neexistujícímu žánru her podle filmů. Hráči se podívají na známé lokace, jako je Shrekova bažina, Fionin hrad či království Za sedmero horami, a prožijí nejen známé filmové scény, ale i další sekvence vytvořené speciálně pro hru. Hráči se zhostí rolí Shreka a dalších známých postav včetně Fiony a Oslíka.
Vylepšený Shrek
Remaster přináší hru na moderní hardware s vylepšenými texturami, uživatelským rozhraním i cutscénami a podporou rozlišení 4K. Přidává také fotografický režim a cheaty, které hráčům umožní různými způsoby modifikovat hratelnost. Snad za největší novinky lze ale považovat online kooperativní režim. Zatímco původní verze podporovala pouze lokální multiplayer, remaster umožní až čtyřem hráčům spojit síly online.
Načasování herního Shreka nicméně dává smysl z pohledu značky jako takové. Shrek 5 by měl dorazit do kin v roce 2027, takže nostalgický návrat do bažiny se rozhodně nabízí.