Na Xboxu Series X lze hrát hry pro PlayStation 5. Má to ale háček

- Vybrané tituly pro Xbox se podařilo spustit na konzoli PlayStation
- Obě konzole mají velmi podobný hardware, avšak hry vzájemně kompatibilní nejsou
- Starší tituly pro PlayStation nicméně mohou fungovat na Xboxu díky emulátoru
Vlastníte konzoli Xbox, ale toužíte na ní hrát hry pro PlayStation? Pokud hra není multiplatformní, máte zpravidla smůlu – z tohoto důvodu mají hardcore hráči doma více konzolí. Jestliže si chcete vystačit pouze s jednou konzolí, máte nově možnost sáhnout po neoficiálním řešení, díky kterému lze na konzoli Xbox Series X spustit vybrané hry pro PlayStation 5. Úplně jednoduché to ale není.
Hry z Xboxu na PlayStationu? Jde to, ale…
Vývojář Devran Cosmo Uneal letos v září dokázal spustit na konzoli Xbox Series X hru Quake II navrženou pro PlayStation 5, a to díky open-source emulátoru KytyPS5. Nyní se mu stejný kousek podařil s hrou Marvel Cosmic Invasion anebo Astro Bot (byť pouze v 10 fps).
Nejnovější konzole Xbox i PlayStation fungují v zásadě na podobném hardwaru – obě běží na čipu od AMD s grafikou RDNA 2 a obsahují 16 GB RAM. Hry pro PlayStation nicméně běží na grafickém a výpočetním API Vulkan, zatímco hry pro Xbox jsou postavené na DirectX. KytyPS5 funguje jako překladač grafických instrukcí, ovšem jeho chod na Xboxu je značně limitován. Jednak si překlad vyžádá spoustu systémových prostředků, kromě toho je zapotřebí přepnout Xbox do vývojářského režimu, který omezuje přidělení paměti na hry pouze na 5 GB (na aplikace 1 GB). Z tohoto důvodu je tato metoda vhodná pouze pro nenáročné starší hry, jelikož novější hry vyžadují 12–15 GB.
Microsoft chce omezit meziplatformní kompatibilitu her
Meziplatformní kompatibilita konzolových her byla vždy velkým tématem. Na jednu stranu dává hráčům absolutní svobodu hraní bez závislosti na jedné platformě, na druhou stranu ale konzole přicházejí o své exkluzivity, kvůli kterým si je hráči kupují. Z velké trojky je jednoznačně nejotevřenější Microsoft, a to je zřejmě jeden z důvodů, proč jeho herní byznys v posledních letech skomírá – majitelé konkurenčních konzolí nemají důvod koupit si Xbox, když si mohou většinu her zahrát i na jiných platformách.
Microsoft se pod vedením nové herní ředitelky Ashy Sharma chystá na změnu strategie – chystané hry Gears of War: E-Day a Clockwork Revolution budou exkluzivní pouze pro Xbox, brzy by se k nim mohly přidat i další tituly. Microsoft v minulém týdnu rozeslal účastníkům programu Xbox Insider dotazník, v němž zkoumá, zda by si hráči koupili Xbox, pokud by se do seznamu exkluzivit přidaly takové tituly jako Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Physint nebo dokonce Minecraft.
Jak se tedy zdá, meziplatformnímu konzolovému hraní není budoucnost příliš nakloněna – plně kompatibilních titulů bude spíše ubývat a neoficiální metody budou pravděpodobně pouze demonstrací toho, že „to jde“, byť velmi kostrbatými cestami.