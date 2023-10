Zapomeňte na iPhone 16. S pořádnými novinkami má dorazit až iPhone 17

iPhone 16 je prozatím v nedohlednu, ovšem už se objevují první spekulace o iPhonu 17

U něj by Apple mohl nasadit zcela nový materiál pro vnitřní komponenty

Změna by se mohla projevit nejen uvnitř, ale i navenek

Přibližně před měsícem se veřejnosti představily aktuálně nejnovější iPhone 15 (Plus) a iPhone 15 Pro (Max), které budou pro Apple zase na následující rok tématem číslo jedna. Přirozeně se ovšem začínají objevovat také spekulace o jejich nástupcích, na kterých se jistě v Cupertinu usilovně pracuje. Známý analytik Ming-Chi Kuo pochopitelně nezahálí a již aktivně sbírá informace týkající se budoucí generace chytrého telefonu od Applu, Tentokrát nikoli však toho, který vyjde v příštím roce, ale ohledně iPhonu 17, který by měl spatřit světlo světa až v roce 2025.

iPhone 17 nejspíše nabídne jiné vnitřní rozložení

Podle Kua by Apple mohl v budoucnu využít součástky vyrobené z mědi potažené pryskyřicí, což by mělo mít příznivý vliv na redukci tloušťky například základní desky. Tento materiál by rovněž usnadnil výrobu telefonu a jeho kompletaci, neboť by odpadla nutnost využívat sklolaminát. Na druhou stranu má měď potažená pryskyřicí i jednu zásadní nevýhodu – podle prvotních testů je poměrně křehká a náchylná na poškození, obzvláště při pádu. To je patrně důvod, proč o nasazení tohoto materiálu Apple neuvažuje už u příštího iPhonu 16.

Co už Kuo nezmiňuje je způsob, jakým chce Apple docílit větší odolnosti nového materiálu v budoucnu. To poslední, co nyní telefony potřebují, je ještě větší náchylnost k poškození a není tedy pravděpodobné, že by měď potaženou pryskyřicí gigant z Cupertina nasadil dříve, než zvýší jeho odolnost. Apple se pravděpodobně bude touto otázkou zabývat ve spolupráci se společností Ajinmoto, která je v oblasti výroby nového materiálu lídrem na trhu.

Změna vnitřního uspořádání je poměrně dobrý způsob, jak vylepšit vlastnosti chytrého telefonu. Více místa uvnitř iPhonu 17 by Apple mohl využít například ke zvětšení některých komponentů, třeba baterie. Rovněž by do telefonu mohl umístit i nějaké nové technologie, na které až doposud nebylo místo. Případně by se mohl rozhodnout výrazně zmenšit tloušťku zařízení. Při implementaci nové technologie nicméně bude muset myslet také na opravitelnost – pokud by Apple servisní úkony zkomplikoval, mohla by se zákzaníkům výrazně prodražit cena opravy.