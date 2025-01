Základní Xiaomi 16 dožene konkurenci, nabídne zásadní vylepšení fotoaparátu

Xiaomi chystá výrazně vylepšit základní model s označením 16

Dostane fotoaparát, kterým disponují vyšší zařízení

Důvodem je skutečnost, že tento fotoaparát nabízí u základních modelů i konkurence

Velcí výrobci zpravidla směřují své největší vychytávky a novinky na nejvybavenější modely svých vlajkových řad, přičemž ty základní je dostávají s nějakým tím zpožděním. Jinak tomu není ani v případě Xiaomi, které nejpokročilejší technologie nabízí v rámci modelu Ultra, nicméně také příznivci základních modelů by si rádi tu a tam užili vychytávky, jenž mají k dispozici pouze majitelé nejvybavenějších smartphonů. Podle informací známého leakera s přezdívkou Digital Chat Station se Xiaomi v případě příští generace odhodlá svůj základní model vylepšit a to rovnou v oblasti fotoaparátů.

Všechny vlajkové Xiaomi dostanou periskopický teleobjektiv

Konkrétně se má jednat o periskopický teleobjektiv, který byl v případě čínského giganta až doposud vyhrazen pouze pro ty nejvybavenější zařízení. Z dobroty srdce to nicméně Xiaomi nedělá – konkurenční značky Vivo a Oppo u svých základních modelů X200 a Find X8 periskopický teleobjektiv nabízí, tudíž už současná generace Xiaomi 15 zůstává o něco pozadu. Není proto divu, že příští generace Xiaomi 16 by tuto nepříjemnou konkurenční nevýhodu měla odstranit a srovnat krok. Co bohužel nevíme jsou parametry, které by periskopický teleobjektiv čínské společnosti mohl nabídnout.

Pokud se spekulace ukáží jako pravdivé, nalezneme periskopický teleobjektiv ve všech zařízeních vlajkových modelů od Xiaomi, konkrétně v modelu 16, 16 Pro a 16 Ultra. Kdy dojde k představení nové řady prozatím není jisté – ostatně stále čekáme na premiéru Xiaomi 15 na evropském trhu, která by měla přijít na konferenci MWC, jenž se koná tradičně v Barceloně. Tentokrát se datum z konce února přesunul na začátek března, konkrétně na 3. – 6. března.