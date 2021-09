Zahoďte nabíječky! Příští hodinky od Samsungu se mají dobíjet solárními články

Výdrž na baterii byla vždy Achillovou patou chytrých hodinek. Zpravidla platí, že čím více funkcí hodinky mají, tím méně vydrží na jedno nabití. Výjimkou nejsou ani poslední chytré hodinky od Samsungu, Galaxy Watch 4. Podle nového patentu se nicméně zdá, že Samsung našel pro tuto situaci řešení.

Na nový patent upozornil nizozemský server LetsGoDigital a týká se primárně řemínku. Samsung by do něj chtěl zabudovat solární články, které by hodinkám dodávaly šťávu. Korejský gigant popisuje využití polymeru quantum dot, jenž by se měl nacházet nad solárními články a měl by pomáhat usměrňovat světlo, díky čemuž by se mohlo dosáhnout vyšší efektivity.

I přes to není důvod k příliš velké radosti. Patent byl Samsungem podán už v roce 2019, což znamená, že na něm v Soulu pracují už nějakou dobu a stále se nedobrali výsledku. Nejedná se dokonce ani o první pokus o propojení chytrých hodinek a nabíjení pomocí solárních panelů.

Samsung nebude první, ale bude nejlepší?

Například Garmin nabízí své chytré hodinky Fenix 6X Pro Solar, které se sice nezvládnou napájet z čistě obnovitelných zdrojů, alespoň ale prodlouží dobu mezi dobitími. To bude pravděpodobně případ také Samsungu – ačkoli Korejci v patentu tvrdí, že jejich design má být velmi efektivní, v praxi pravděpodobně nebude účinnost až tak vysoká vzhledem k tomu, jakým způsobem hodinky používáme.