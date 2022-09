Žádná podzimní keynote? Apple prý největší novinky chystá až na příští rok

Apple na začátku tohoto měsíce představil nové iPhony 14, druhou generaci AirPods Pro a hodinky Apple Watch 8. Tím však letošní přísun jablečných novinek nekončí – firma z Cupertina údajně ještě letos stihne odhalit ještě další produkty. Zřejmě tak ale učiní jinak, než všichni čekají.

Už jsme si zvykli, že Apple po letních prázdninách pořádá dvě keynote, ovšem není to pravidlem – v letech 2015, 2017 nebo 2019 si vystačil pouze se zářijovou akcí, přičemž další novinky tehdy představil pouze formou tiskové zprávy. A vypadá to, že letos zvolí podobný scénář. Alespoň si to myslí obvykle přesný informátor Mark Gurman ze serveru Bloomberg.

Podle něj Apple chystá pro konec letošního roku následující produkty:

Mac mini s procesory Apple M2 a M2 Pro

14 a 16″ MacBooky Pro s procesory Apple M2 Pro a M2 Max

11 a 12,9″ iPady Pro s procesorem Apple M2

Všechna tato zařízení si mají ponechat vzhled současných generací, jedinou významnou novinkou má být výměna procesorů z generace Apple A1 za novou rodinu Apple A2. A to pravděpodobně není tak velká změna, aby na ní Apple postavil celou keynote – přeci jen přechod z Intelu na vlastní čipsety byl daleko větší událostí.

Příští rok bude v podání Apple pořádně zajímavý

Podle Gurmana by v letošním roce mohla dorazit ještě nová generace Apple TV s čipsetem Apple A14 a větším množstvím RAM. Na další produkty si ale budeme muset počkat do příštího roku. Jaké to budou?

Ve zpravodaji Power On Gurman zmiňuje:

15″ MacBook Air

nový iMac (údajně s čipsetem Apple M3)

dlouho slibovaný Mac Pro

novou generaci reproduktoru HomePod s čipem Apple S8

větší iPad Pro 14,1″ displejem

náhlavní soupravu Reality Pro se dvěma 4K micro OLED displeji

Dočkat bychom se mohli i zbrusu nového zařízení, které v sobě kombinuje Apple TV, HomePod a FaceTime kamerku.

Příští rok tak má být v podání Applu nesmírně zajímavý, a proto mu případné vynechání druhé podzimní keynote odpustíme.