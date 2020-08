Záda iPhone 12 budou prošpikována kruhem z magnetů. Důvod vás překvapí

Jako každý rok, i letos jsou podzimní iPhony jedny z nejočekávanějších smartphonů v roce. Na jejich premiéru si patrně počkáme o něco déle, dokonce se objevují hlasy, že Apple provede jejich představení nadvakrát – v září dva modely, v říjnu další dva. Ať proběhne premiéra jakkoliv, jedno je vcelku jisté – čekají nás celkem čtyři telefony, dva základní a dva s přídomkem Pro.

Chystané iPhony mají tradičně nabídnout vyšší výkon, lepší fotoaparáty, a letos by také mělo dojít na lehkou obměnu designu, která přinese rovné boky namísto zaoblených. Změna se odehraje i v balení – své místo v něm najde nový opletený nabíjecí kabel, naopak zcela odstraněn bude nabíjecí adaptér. Apple počítá s tím, že již doma nějaký adaptér máte, nebo si ze stránek Apple objednáte chystanou nabíječku s podporou rychlého dobíjení o výkonu 20 Wattů.

Odstranění nabíječky ale bude mít patrně mnohem důležitější efekt a tím je častější využívání technologie bezdrátového dobíjení. Spekuluje se, že Apple letos oživil projekt vlastní bezdrátové nabíječky AirPower, která měla být schopná nabíjet více zařízení současně, aniž by bylo nutné tato zařízení přesně centrovat. Tento projekt byl přitom v loňském roce zrušen, neboť Apple při vývoji narazil na problém s nadměrným zahříváním způsobeným velkým množstvím cívek uvnitř.

Nová bezdrátová nabíječka, kterou Apple chystá, bude pravděpodobně fungovat na jiném principu, což naznačují i čerstvé informace EverythingApplePro. Ten a svém Twitteru zveřejnil schéma nového iPhonu i fotografie vnitřních komponent, podle nichž by se měla pod zády telefonu nacházet nejen cívka pro bezdrátové nabíjení, ale také velký kruh sestavený z magnetů.

Stejný kruh se má také nacházet pod slupkou chystaného oficiálního krytu pro iPhone 12.

Yup. Official iPhone 12 cases will also have this magnet system built in. Likely for perfect alignment with Apple's wireless chargers. pic.twitter.com/eDEQ474NIX

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) August 5, 2020