Naděje umírá poslední: Apple prý bnovuje bezdrátovou nabíječku AirPower

Někdo označuje snahu Applu o přelomovou bezdrátovou nabíječku za jeden z největších neúspěchů kalifornské značky. Je to sice jen příslušenství, ale v jeho útrobách bylo velké množství cívek, které se měly překrývat a tím nabíjet vícero zařízení současně. Jak už všichni víme, Apple bezdrátovou podložku s názvem AirPower po dlouhém odkládání zrušil a vypadalo to na neslavný konec nadějného produktu. Jen pár hodin zpátky však známý analytik Jon Prosser ve svém tweetu uvedl, že Apple to s vývojem ještě zcela nevzdal.

Inženýři se nyní snaží znovu přepracovat rozložení jednotlivých cívek tak, aby bylo teplo lépe odváděno a nedocházelo k přehřívání. Původně byla část konstrukce ze silikonu. V nynější vývojové fázi se však pracuje primárně s kůží a Apple zvažuje také sklo. Údajně se zatím nedaří implementovat funkční řešení pro nabíjení Apple Watch a značka z Cupertina nechce přijít na trh s bezdrátovou nabíječkou, která bude postrádat kompatibilitu s chytrými hodinkami.

AirPower isn’t dead 👀

The project is back on, internally. No guarantee that they’ll finalize and release it, but they haven’t given up yet and they’re trying to re-engineer the coils to displace heat more effectively. Prototyping is underway.

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 22, 2020