Youtuber si vyzkoušel GTA naživo. Podoba herních lokací s těmi skutečnými bere dech

Herní série Grand Theft Auto patří mezi nejpopulárnější a nejprodávanější na světě. Kdo by se ostatně nechtěl alespoň na chvíli vžít do kůže gangstera, který rozsévá smrt a chaos všude, kde se mihne, aniž by za to musel nést následky ve skutečném světě. Něco podobného si řekl také jeden youtuber, kterému ovšem nestačilo pouze hraní na konzoli.

Grand Theft Auto vs. Real Life

Andrew Lewitt se ve svém videu vydává na ikonické lokace ze hry GTA V ve skutečném Los Angeles, aby mohl porovnat, jak moc se tvůrci z Rockstaru při tvorbě Los Santos inspirovali. Podoba některých míst skutečně bere dech a pokud budete mít příležitost někdy LA navštívit, jistě spoustu míst ze hry na první dobrou poznáte. Když jsem zde koneckonců před několika lety také byl, dokázal jsem se při řízení auta velmi dobře orientovat právě díky hraní Grand Theft Auto.

Lewitt se zároveň nevydal cestou suchého popisu lokací a porovnávání, ale jeho videu nechybí nadhled a notná dávka vtipu. S pomocí brýlí pro virtuální realitu a dronu si například vyzkoušel, jaké to je vidět sám sebe z pohledu třetí osoby.

I Played Grand Theft Auto in Real Life

Podobných videí má nadšenec do her na svém kontě celou řadu a pokud vás zajímá netradiční pohled nejen na GTA V, ale také na Los Angeles, rozhodně si je nenechte uniknout.