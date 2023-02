YouTube po devíti letech mění generálního ředitele. Ženu nahradí muž

Susan Wojcicki, dosavadní CEO YouTube, po devíti letech odchází

Nahradí ji její blízký spolupracovník a aktuální produktový ředitel YouTube Neal Mohan

V e-mailu zaslaném zaměstnancům se Susan Wojcicki loučí s firmou, ve které strávila téměř 25 let. Nyní by se ráda věnovala své rodině, zdraví a osobním projektům. Nahradí ji Neal Mohan, což je dosavadní produktový ředitel YouTube. Dříve pracoval v Googlu jako viceprezident pro reklamu, a to až do roku 2015, kdy se připojil k YouTube. Podle odstupující ředitelky měl zásadní roli při vývoji produktů YouTube TV, YouTube Music, YouTube Premium nebo YouTube Shorts.

Zajímavostí je, že Susan Wojcicki v roce 1998 pronajala garáž Sergeyi Brinovi a Larry Pagovi. O rok později se oficiálně připojila ke Googlu a před více jak 15 lety se zasadila také o nákup YouTube, kde od roku 2014 plnila roli generální ředitelky. Její otisk v obou firmách tedy byl zcela zásadní. Nyní se bude i nadále účastnit rozvoje těchto značek, už ale pouze jako externí poradce.