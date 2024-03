YouTube má nová pravidla: tvůrci musí označovat obsah generovaný umělou inteligencí

YouTube zavádí možnost označovat obsah, který byl vytvořen za pomoci AI

Při nahrávání videa jen stačí zaškrtnout o jednu možnost navíc

Videa generovaná pomocí AI musí tvůrci označovat, případně je může dodatečně označit i algoritmus YouTube

S rapidním nárůstem množství obsahu, který je generovaný umělou inteligencí, se objevil také problém s tím, jak tento obsah poznat. Zatímco v samotných začátcích nebylo příliš složité odhalit obrázek či video vygenerované s pomocí AI, s příchodem nástrojů, jako je Sora od OpenAI, je odhalení obsahu vytvořeného umělou inteligencí čím dál tím těžší. Tento problém řeší nejen samotní konzumenti, ale také platformy pro sdílení obsahu, jako je kupříkladu YouTube. Ten nyní představil novou možnost, díky které mohou sami tvůrci označit, zda jejich videa obsahují materiál vytvořený umělou inteligencí.

Video vytvořené AI poznáte na první pohled

Zaškrtávací políčko se objeví v procesu nahrávání a zveřejňování a tvůrci jsou povinni uvést, jestli se jedná o pozměněný nebo uměle vytvořený obsah. To zahrnuje například to, že skutečná osoba řekne nebo udělá něco, co se ve skutečnosti nestalo, pozmění záběry skutečných událostí a míst nebo zobrazí realisticky vypadající scénu, která neexistuje. Jako příklad YouTube uvádí zobrazení falešného tornáda, které se pohybuje směrem ke skutečnému městu, nebo použití falešných hlasů ve videu. Na druhou stranu nebude toto označení nutné kupříkladu u zkrášlovacích filtrů, speciálních efektů, jako například rozostření pozadí, a zjevně nerealistického obsahu, kupříkladu animace.

V listopadu YouTube podrobně popsal svou politiku pro obsah vytvářený umělou inteligencí a v podstatě vytvořil dvě úrovně pravidel: přísná pravidla, která chrání hudební vydavatelství a umělce, a volnější pravidla pro všechny ostatní. Deepfake hudbu, jako je Drake zpívající Ice Spice nebo rapující píseň napsanou někým jiným, může vydavatelství umělce stáhnout, pokud se mu nelíbí. V rámci těchto pravidel YouTube uvedl, že tvůrci budou muset označovat materiál vytvořený umělou inteligencí, ale až dosud nenastínil, jak přesně to mají dělat.

Stejně jako jiné platformy, které zavedly označení obsahu umělou inteligencí, i tato funkce YouTube spoléhá na systém postavený na čestnosti tvůrců – ti by měli být upřímní ohledně toho, co se v jejich videích objevuje. Mluvčí YouTube Jack Malon již dříve sdělil serveru The Verge, že společnost investuje do nástrojů pro detekci obsahu vytvořeného umělou inteligencí, nicméně tento software je znám pro své nepříliš přesvědčivé výsledky. V blogovém příspěvku YouTube uvádí, že může k videím přidat informace o umělé inteligenci, i když tak neučinil sám nahrávající, zejména pokud upravený nebo uměle vytvořený obsah může lidi zmást nebo uvést v omyl. Výraznější označení se objeví také na samotném videu u citlivých témat, jako je zdraví, volby a finance.