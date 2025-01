Yale potěšil zákazníky. Nejoblíbenější chytrý zámek konečně podporuje Matter a Apple Home

Chytrý zámek Yale Linus L2 od Assa Abloy konečně podporuje protokol Matter a tedy i Apple Domácnost

Původní slib se do konce roku 2024 dodržet nepodařilo, nové funkce však již nyní můžete získat formou aktualizace

Bezmála rok po své premiéře dostává chytrý zámek Yale Linus L2 pro celou řadu zákazníků naprosto stěžejní funkci. Nově začíná podporovat protokol Matter pro připojení do ekosystému chytré domácnosti. Co to znamená? Kromě připojení do systému Google Home či Amazon Alexa, které uměl již dříve, staro-nový zámek konečně podporuje i Apple Home.

Yale Linus L2 s novými funkcemi

O chytrých zámcích značky Yale, spadající do holdingu Assa Abloy, jste si u nás na SMARTmanii mohli přečíst již před pár lety. V roce 2020 firma představila první generace nového zámku Linus, který v březnu loňského roku doplnil nástupce Linus L2.

Zámek v mírně útlejším designu nabízel všechny hlavní funkce – odemykání pomocí aplikace, i na dálku, pomocí NFC štítku, automatizované odemykání a otevírání dveří podle časového plánu a s příslušenství třeba i odemykání otiskem prstu. Zároveň nechyběla podpora propojení s dalšími produkty chytré domácnosti v rámci protokolu Google Home a Amazon Alexa.

Vloni to nevyšlo, teď přichází podpora Matter a Apple Home

Podporu konkurenčního protokolu Matter – a s ním i zapojení do Apple Domácnosti – výrobce sliboval „ještě v průběhu roku“. Nakonec se tak nestalo a na Matter nejnovější zámek Yale přichází až nyní, v polovině ledna 2025. Stávající uživatelé nemusí nic platit ani dokupovat, stačí provést softwarovou aktualizaci přes Wi-Fi.

„V Yale se intenzivně věnujeme odstraňování bariér mezi ekosystémy chytrých domácností a Matter představuje v tomto poslání obrovský skok vpřed. Linus L2 bude nyní fungovat v systémech Apple Home, Google Home, Amazon Alexa a v mnoha dalších,“ vysvětlil ředitel pro střední a východní evropu v Assa Abloy Pavel Jirásek.

Uživatelé tak nově mohou zámek Yale Linus L2 přidat do své Apple Domácnosti. Díky tomu mohou pro manipulaci s ním využívat jak zkratky v systému, widgety, tak i hlasovou asistentku Siri. Mohou rovněž provázat zámek automatizacemi s dalšími produkty v Apple Domácnosti, jako jsou světla, žaluzie, chytré reproduktory a tak dále.