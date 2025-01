Jeden standard vládne všem. Velcí hráči začnou pro chytrou domácnost akceptovat certifikaci Matter

Výrobci zařízení pro chytrou domácnost již brzy budou mít méně starostí s certifikačním procesem, pomůže univerzální standard Matter

Nejedná se o žádnou novinku, na trhu již je mnoho produktů, které jsou pro standard Matter certifikované a další neustále přibývají

Certifikaci Matter začne oficiálně uznávat Apple, Google a Samsung – výrobcům gadgetů se významně zjednoduší certifikační proces

Pokud si dnes zákazník vybírá produkt pro chytrou domácnost, musí si být jistý, že bude v rámci konkrétního ekosystému podporovaný. Zpravidla se na krabičkách nebo detailech produktů v e-shopech pátrá po označení „Works with Apple Home“, „works with Google Home“ a podobně. Aby se zákazníkům orientace usnadnila, přišlo v roce 2022 uskupení CSA (Connectivity Standards Alliance) se standardem Matter. Ten kromě ambicí na eliminaci mnoha „works with“ štítků má především za úkol sjednocení komunikace mezi zařízeními různých výrobců. Zjednodušeně řečeno, pokud chytré zařízení umí standard Matter, připojíte ho prakticky všude.

Jednodušší pro výrobce, přehlednější pro zákazníky

Pro výrobce je momentálně certifikace zařízení krkolomný proces. Aby zařízení získalo podporu v rámci všech ekosystémů, je nutné podrobit jej certifikační zkoušce pro každý jeden z těchto ekosystémů zvlášť, nehledě na již existující standard Matter. Nyní však nastává zlom a zásadní zjednodušení celého procesu. Velcí hráči na poli smart home produktů – konkrétně Apple, Google a Samsung – nyní začnou při svých certifikacích uznávat výsledky certifikační zkoušky z „Alliance Interop Lab“ pro standard Matter. Jinými slovy, pokud si výrobce nechá certifikovat svůj gadget pro standard Matter, nebude již muset u zmíněných společností znovu procházet dalšími zkouškami. Jednoduše doloží výsledek zmíněné zkoušky a automaticky získá potřebnou certifikaci i u všech ostatních.

Výrobcům se tímto významně zjednoduší a hlavně zrychlí celý proces při uvedení nových produktu na trh. Těžit však z této změny budou samozřejmě i zákazníci, kteří se nyní budou moct ještě více spolehnout, že podpora standardu Matter znamená skutečně podporu i v jimi využívaném ekosystému. Do budoucna by se mohlo zpřehlednit i značení na krabičkách produktů a v e-shopech, kde nyní musejí být všechny štítky, ačkoliv by mohl stačit jediný „works with Matter“.