Xiaomi vydalo aktualizaci, která znemožní používat dvě SIM karty a Android přepne do španělštiny

Xiaomi Mi A3, telefon z oblíbené řady s Android One, má další problém. Výrobce omylem globálně vydal aktualizaci, která měla být určena jen pro mexický trh, přesněji řečeno pro telefony zakoupené od operátora Telcel.

Pokud jste aktualizaci s označením V11.0.3.0.QFQMXTC dostali, v žádném případě neaktualizujte! Firmware totiž rozbil podporu Dual SIM a oprava je nejistá.

Na problém upozornil na Twitteru indický uživatel Dakshit Shah. Telefon podle něj po restartu funguje ve španělštině a není z něj možné telefonovat.

Got a random 1.4GB update from @XiaomiIndia on my #mia3

Now my simcard isn't getting detected and when I boot my phone, there's some telcel written. Language has changed to some other. @MiIndiaSupport help. Can't make or receive calls. What kind of joke is this? pic.twitter.com/W5WtveopSs

— Dakshit Shah (@DakshitShah) July 13, 2020