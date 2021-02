Xiaomi vrací úder. Na domácím trhu blokuje služby Googlu

Smartphony s Androidem určené pro čínský trh Google služby nemají, neboť jsou v Číně zakázány. Vzhledem k tomu, že se ale tyto přístroje relativně často prodávají i na jiných trzích, resp. je lze z Číny individuálně objednat, existovala dosud u přístrojů Xiaomi snadná možnost instalace Google Mobile Services.

Na čínském fóru společnosti se objevily stížnosti uživatelů, že vestavěná metoda doinstalování Google služeb již nefunguje. Zástupci společnosti odpověděli, že tuto možnost Xiaomi ruší, aby vyhovělo legislativě.

Doinstalovat GSM lze i nadále, není to však tak jednoduché

Z dostupných zpráv ani čínského zdroje není úplně jasné, co přesně tuto změnu způsobilo. Pravděpodobně však jde spíše o požadavek čínské vlády, nikoliv důsledek amerických omezení směřujících na čínské společnosti.

Kromě lidí ze zahraničí toužících po o něco levnější neglobální verzi, totiž této funkcionality využívala také část domácích spotřebitelů. Ti pomocí VPN získali přístup ke GSM, což poněkud popíralo existující zákaz.

Google služby lze samozřejmě nainstalovat i neoficiální cestou, podobně jako u Huawei. Je to však už složitější postup, do kterého se běžní uživatelé asi nebudou tak rádi pouštět a celkově tak tento krok může vést k určitému snížení popularity telefonů Xiaomi mimo Čínu, byť se to týká čistě modelů určených pro domácí trh.

Xiaomi nezveřejnilo seznam přístrojů, na něž nové omezení dopadá. Z uživatelských reportů lze nicméně uvést Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi K30 Ultra a Redmi 10X. Lze očekávat, že stejná situace bude i u všech nadcházejících modelů pro čínský trh.