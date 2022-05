Xiaomi ukončuje podporu pro tři oblíbené telefony. Není mezi nimi ten váš?

Životnost smartphonů s operačním systémem Android bývá velmi ožehavým tématem. Xiaomi je svědomitým výrobcem z hlediska softwarových aktualizací, především pak u extrémně oblíbené série Redmi Note. Teď se ale rozhodlo odříznout podporu pro tři roky staré modely Redmi Note 7 a 7 Pro.

Řada Redmi Note 7 byla představena v lednu 2019 a začínala na Androidu 9 Pie s grafickou nadstavbou MIUI 10. Postupem času dostaly jednu velkou aktualizaci Androidu 10 a hned tři updaty MIUI na verze 11, 12 a naposledy také 12.5. Žádných novějších verzí softwaru se však už nedočkají a končí také průběžné záplatování bezpečnostními aktualizacemi.

Celosvětově patřily tyto mobily k nejoblíbenějším zástupcům střední třídy, jen v prvním roce se jich prodalo na 30 milionů kusů. Zaujmout uměly nejen cenou kolem 6 tisíc korun, ale také vyváženou výbavou, která čítala 6,3″ LCD panel, čipset Snapdragon 660, 3 či 4 GB RAM, 32GB nebo 64GB úložiště, duální fotoaparát nebo 4000mAh baterii s 18W nabíjením.

Podpora končí také pro levný Redmi Go, který vstoupil do prodeje rovněž v roce 2019 a začínal na Androidu 8.1 Oreo v odlehčené variantě Go. Tento zástupce low-endu nabízel kupříkladu kompaktní 5″ displej, 1 GB RAM, 16GB úložiště, 8Mpx zadní fotoaparát s autofokusem a 3000mAh baterii.

Pokud máte Redmi Note 7 či 7 Pro doma a stále jej používáte, nemusíte propadat panice. Od výrobce sice již nepřijde žádná aktualizace, ale telefon bude bez problému fungovat dál jako doposud.